04 декабря 2024, 17:03

Мужчину с тромбозом сосудов мозга спасли в Орехово-Зуевской больнице

Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.
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Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы оперативно оказали помощь пациенту. Мужчина уже вернулся после лечения к обычной жизни.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий скорой помощи Подмосковья почувствовал недомогание в начале трудового дня. У него закружилась голова, возникла боль в области затылка, походка стала неустойчивой.

Мужчина обратился к руководству подстанции скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве. Врачи осмотрели его и быстро доставили в региональный сосудистый центр. Пи обследовании выяснилось, что у пациента - острый тромбоз сосудов головного мозга. Очень сложный для диагностики инсульт медики смогли выявить без дополнительных методов.

Благодаря слаженным действиям команды врачей мужчина получил квалифицированную и своевременную помощь. Заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев не зря считается одним из ведущих специалистов России в области лечения венозной патологии головного мозга.

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Врачи Медицина Орехово-Зуево
04 декабря 2024, 17:33
Конкурс красоты и талантов для мам особенных детей провели в Лобне
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Во Дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня прошел конкурс «Я — особенная». Участницами мероприятия стали мамы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты проекта «Добрология» организовали конкурс для того, чтобы привлечь внимание общества к женщинам, воспитывающим особенных детей.

«Мы проводим большую работу с мамами. Это и психологические консультации, и тренинги, и бьюти-процедуры. Встречи объединяют женщин и помогают выйти из зоны, ограниченной заботой о ребенке», - отметила руководитель проекта Елена Демчинская.

Участницы читали стихи, пели, делились рассказами о своих хобби, удивляли присутствующих талантами и навыками. Титул «Я - особенная» завоевала Яна Ценина. Остальным конкурсанткам вручили призы в различных творческих номинациях.

Организаторы поблагодарили участниц мероприятия и директора Дворца культуры «Чайка» Алексея Сокова за содействие в проведении конкурса.

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Дети Лобня Инвалиды конкурсы
04 декабря 2024, 17:22
Учителя из Лобни приняли участие в педагогической конференции
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Посвященная вопросам воспитания подрастающего поколения региональная конференция прошла в Государственном университете просвещения в Подмосковье. Лобню на мероприятии представили муниципальный координатор Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» и советники школ по воспитанию.

Конференцию посетили координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Анна Лялина и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ № 2, № 6, № 8, № 10 и Инженерно-технического лицея «Авиатика».

Собравшиеся обсудили методы развития подрастающего поколения, взаимодействие с родителями, участие в сообществе «Движения Первых», организацию единой экосистемы воспитания на всех уровнях образования. Также на встрече затронули тему распространения проектов «Орлята России» и «Орлята-дошколята».

Участники конференции подчеркнули, насколько важна роль советника по воспитанию в современной школе. Такие специалисты формируют у ребят ценности, необходимые для успешного взаимодействия в обществе.

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Лобня Учителя Школьники
04 декабря 2024, 17:21
Команда из Ликино-Дулева победила в молодежном проекте «Театральный поединок»
Пресс-служба Молодежного проекта "Театральный поединок"
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В Московском Губернском театре завершился пятый сезон Молодежного проекта «Театральный поединок». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на финале присутствовали все участники сезона. По итогам конкурса лучшей командой стали представители Ликино-Дулева.

Юные артисты приняли участие в образовательной программе, включавшей мастер-классы, тренинги и творческие встречи. Руководители коллективов посетили конференцию «Лаборатория театра».

Команды продемонстрировали отличное импровизационное мастерство и сплоченность. Победу одержала студия «ArtRise» из Ликино-Дулёво. Второе место заняла школа «Семь Я» из Долгопрудного, а третье - ТЮЗ «Зимний театр» из Орехово-Зуево.

В финале встретились команды ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» из Орехово-Зуева, театральной студии ArtRise из Ликино-Дулева и детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.

В завершение вечера зрителей поздравили друзья проекта. Студенты ГУЦЭИ показали номера в жанрах иллюзионизма и степа, артист МГТ Антон Соколов исполнил песню, а коллектив «Театральный экспресс» представил финальную песню. Жюри включало известных деятелей театра и кино, среди них: Елена Харламова, Михаил Чумаченко, Валентина Николаенко, Александр Федоров, Юрий Кравец и другие.

Молодежь Ликино-Дулево
04 декабря 2024, 17:05
Распределительный центр товаров для заправок запустили в Подольске
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Новый распределительный центр открыли в Подольске. Его строительство обошлось компании «Аренда-групп» в один миллиард рублей.

На площади свыше 26 тысяч квадратных метров распределительного центра организуется хранение товаров, которые будут поставляться в сеть заправочных станций «Нефтьмагистраль». Этот центр, возводившийся в течение двух лет, создал более 50 новых рабочих мест для жителей Подольска.

В новом распределительном центре предусмотрены различные зоны для эффективной работы: для приема и сортировки товаров, погрузки и разгрузки, а также для холодной экспедиции и хранения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый и средний бизнес составил четверть ВРП в регионе.

Подольск Рабочие места Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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