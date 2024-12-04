Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий скорой помощи Подмосковья почувствовал недомогание в начале трудового дня. У него закружилась голова, возникла боль в области затылка, походка стала неустойчивой.

Мужчина обратился к руководству подстанции скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве. Врачи осмотрели его и быстро доставили в региональный сосудистый центр. Пи обследовании выяснилось, что у пациента - острый тромбоз сосудов головного мозга. Очень сложный для диагностики инсульт медики смогли выявить без дополнительных методов.

Благодаря слаженным действиям команды врачей мужчина получил квалифицированную и своевременную помощь. Заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев не зря считается одним из ведущих специалистов России в области лечения венозной патологии головного мозга.

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