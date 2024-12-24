Мужчину с травмой шеи после нападения быка спасли в больнице в Солнечногорске

Врачи выявили у мужчины размозжение почки, а также осложненную травму шейного отдела, из-за которой в конечностях появились двигательные нарушения.

Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов, пациенту провели операцию, в ходе которой медики устранили нарушения в нескольких зонах. Уролог работал с почками, а нейрохирург - с шейным отделом. Так, спинной мозг освободили от сдавления, ось позвоночника восстановили и зафиксировали в правильном положении.

«Операция длилась пять часов и прошла успешно. В результате вмешательства у пациента прошли неврологические нарушения, восстановились движения в конечностях - в ногах на 100%, руках - на 80%», - сказал он.

После операции мужчина прошел курс восстановительного лечения. Он уже выписался и вернулся к привычной жизни.

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