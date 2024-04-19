Мужчину с травмой позвоночника спасли в Долгопрудном

В отделении реанимации врачи тщательно обследовали пациента и стали готовить к операции.

Интубацию пациента с повреждением шейного отдела позвоночника - сложное и кропотливое дело, требующее высокой квалификации медицинского персонала - выполнили на отлично, что позволило нейрохирургам провести операцию. Смещенные позвонки поставили на свое место и зафиксировали.

На вторые сутки после операции пациента перевели в обычную палату нейрохирургического отделения. Ему на шею закрепили специальный воротник, с которым предстоит проходить некоторое время. Сейчас мужчина ходит, не испытывая болей, и готовится к выписке на амбулаторное наблюдение.

Операцию выполнил нейрохирург Станислав Киселев, а интубировал пациента заведующий эндоскопическим отделением Михаил Завьялов.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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