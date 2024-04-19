19 апреля 2024, 11:56

Мужчину с травмой позвоночника спасли в Долгопрудном

Медиасток.рф
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Мужчина 62 лет неудачно упал и сильно повредив шею. В приемное отделение Долгопрудненской больницы он поступил в тяжелом состоянии с головокружением, замедленными психическими реакциями, дезориентацией, слабостью и онемением рук. К этому времени пострадавший уже плохо видел и слышал, не мог повернуть и наклонить голову.

В отделении реанимации врачи тщательно обследовали пациента и стали готовить к операции.

Интубацию пациента с повреждением шейного отдела позвоночника - сложное и кропотливое дело, требующее высокой квалификации медицинского персонала - выполнили на отлично, что позволило нейрохирургам провести операцию. Смещенные позвонки поставили на свое место и зафиксировали.

На вторые сутки после операции пациента перевели в обычную палату нейрохирургического отделения. Ему на шею закрепили специальный воротник, с которым предстоит проходить некоторое время. Сейчас мужчина ходит, не испытывая болей, и готовится к выписке на амбулаторное наблюдение.

Операцию выполнил нейрохирург Станислав Киселев, а интубировал пациента заведующий эндоскопическим отделением Михаил Завьялов.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Долгопрудный
19 апреля 2024, 11:46
Около 30 тысяч человек сдали кровь в Подмосковье с начала года
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Почти 30 тысяч человек стали донорами в Подмосковье с начала года. Из них шесть тысяч сдали кровь впервые.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, Национальный день донора отмечают в России 20 апреля. В перелевании нуждаются пациенты с травмами, онкологическими заболеваиями и новорожденные с патологиями. По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, количество доноров в регионе ежегодно растет. В прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 55 тысяч человек, а с начала этого года - почти 30 тысяч, из которых шесть тысяч - впервые.

«Все мы помним, как недавно, когда случилась трагедия в „Крокусе“, неравнодушные люди пришли в пункты сдачи крови. Именно активная жизненная позиция доноров позволяет поддерживать в регионе необходимые запасы крови и ее компонентов. Ежегодно в Подмосковье растет количество людей, готовых стать донорами», - сказал он.

Сдать кровь можно в областном Центре крови и его подразделениях, а также на выездных донорских акциях.

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Здравоохранение
19 апреля 2024, 11:43
Строевой смотр личного состава полиции прошел в Одинцове
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Строевой смотр личного состава провели в управлении Министерства внутренних дел по Одинцовскому округу. Мероприятие приурочили к переходу полицейских на летнюю форму одежды.

Полковник полиции Игорь Лопатин, руководители служб и подразделений проверили внешний вид сотрудников и соблюдение ими правил ношения летней форменной одежды. Также на смотре проверили наличие служебных удостоверений, нагрудных знаков и жетонов с личным номером.

Игорь Лопатин отметил, что личный состав Одинцовского управления хорошо подготовился к смотру и пожелал подчиненным успехов на службе.

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Одинцово Полиция
19 апреля 2024, 11:37
Новый сервис появился на Госуслугах Подмосковья
Медиасток.рф
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Новая услуга для организаций, которые готовят трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, появилась в Подмосковье. Теперь свидетельство о соответствии требованиям можно оформить в электронном виде.

«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. Услуга не только переведена в „цифру“, но и оптимизирована», - рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Срок получения услуги сократился с 30 до восьми рабочих дней, а список необходимых документов уменьшился в три раза - с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство.

Услуга «Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Размер госпошлины составляет 1600 рублей.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
19 апреля 2024, 11:30
Центр «Стань мамой в Подмосковье» принял еще 63 тысячи звонков
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 63,4 тысячи звонков с начала года. Это почти на 2,3 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обратиться в кол-центр можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Операторы call-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом. Из 63 тысяч звонков почти 5,3 тысячи поступили из других регионов», - сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Узнать подробнее о системе родовспоможения Подмосковья можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение

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