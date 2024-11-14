Мужчину с травмой ноги от культиватора спасли в больнице Сергиева Посада
Мужчина в возрасте 74 лет поступил в больницу в Сергиевом Посаде в тяжелом состоянии сильно поврежденной ногой. Он получил травму при вспашке земли — конечность намотало на плуг мотокультиватора.
Врачи выявили у пациента открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени.
По словам травматолога-ортопеда Игоря Кучерявого, мужчине провели срочную операцию, в ходе которой промыли раны и закрепили отломки костей в правильном положении при помощи специального фиксирующего аппарата. Кроме того, ему восстановили кровоток и устранили сдавливание сосудов.
«После хирургического вмешательства провели противовоспалительную терапию, чтобы начался процесс заживления ран. Затем выполнили второй этап оперативного лечения - остеосинтез. Для этого закрепили кости правой голени титановой пластиной. Ее удалось установить через маленький разрез. В результате мы смогли сохранить двигательную функцию ноги», - рассказал врач.
Мужчину уже выписали, сейчас он находится на амбулаторном лечении.