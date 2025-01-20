20 января 2025, 14:56

Мужчину с сильной потерей крови спасли в больнице в Ногинске

Медиасток.рф
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Мужчина в возрасте 40 лет поступил в больницу в Ногинске с ножевым ранением правого бедра. Травма вызвала большую потерю крови — 2,5 литра.

Из-за сильной кровопотери мужчина находился в спутанном сознании с признаками гемморагического шока. В таком состоянии ткани организма не получают достаточно кислорода, из-за чего нарушается работа органов. Это может привести к смерти.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача по стационарной работе Светлана Ерыгина, мужчине провели операцию под общим наркозом.

«Была произведена остановка кровотечения путем наложения сосудистых швов. В дальнейшем пациент был переведен в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери. Всего кровопотеря в данном случае составила порядка 2,5 литра», - поделилась она.

Благодаря слаженной работе профессионалов мужчина смог сохранить двигательную функцию ноги. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан.

Больницы Врачи Богородский
20 января 2025, 15:49
Минсельхоз Подмосковья напомнил о важности электронной сертификации продукции
Медиасток.рф
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В России действует информационная система «Меркурий», основная задача которой — контроль за передвижением продукции между предприятиями. В Минсельхозе Московской области уточнили, что в системе отображается весь трек продуктов животноводства, пчеловодства, удобрений и охотничьих трофеев.

За год операторы кол-центра по вопросам ветеринарии в Подмосковье приняли свыше 2,6 тысячи обращений по вопросам регистрации в Федеральных программах «Меркурий» и «Цербер». Помимо этого, заявители хотели получить информацию об исследованиях продукции животноводства.

Напомним, получить справочную информацию можно ежедневно по телефону: 8 (495) 668-01-25.

Животные
20 января 2025, 14:26
Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийском турнире по велокроссу
СШОР по велоспорту
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Представительницы Московской области Софья Пантеева и Александра Белова выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по велокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Софья Пантеева выступала в возрастной группе 13-14 лет. Девушка завоевала серебряную медаль. Александра Белова заняла третье место в состязаниях среди спортсменок 15-16 лет. Еще одна представительница Московской области Дарья Картинина стала четвертой в группе 17-18 лет.

Напомним, всероссийские соревнования по велокроссу среди девушек, юниорок и женщин проходили 18–19 января в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.

Спортсмены
20 января 2025, 14:26
Новое производство элементов для благоустройства запустят в Краснознаменске
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Группа компаний «Деталь Бизнеса» запускает новое предприятие в городском округе Краснознаменск. Здесь будут выпускать металлические конструкции и элементы для городского благоустройства, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта расширения производства составляет порядка 200 миллионов рублей. Новое предприятие компания построила на участке, полученном по региональной программе „Земля за 1 рубль“. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 сотрудников, которые смогут пройти обучение за счет предприятия», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом производстве будут выпускать павильоны охраны и КПП, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и другое. В цехах уже установили новые станки, включая лазерный аппарат.

«Теперь у нас 18 тысяч квадратных метров и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тысяч тонн готовой продукции, то после запуска новой площадки этот объем увеличится минимум на 20%», - отметил управляющий директор Группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.

Инвестиции Бизнес Промышленность
20 января 2025, 14:22
Художник Алексей Шилов украсил стены лицея в Лобне живописными пейзажами
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Роспись стен завершилась в лицее Лобни. Живописные пейзажи на стене площадью около 200 квадратных метров появились в коридоре образовательного учреждения.

Работой занималась команда художников. Для создания пейзажей Алексей Шилов использовал архивные фотографии из местного музея.

Изображения посвящены истории городского округа Лобня. На стенах лицея можно увидеть озеро Киово и его окрестности, а также чаек.

«Этот проект вносит значительный вклад в формирование высокого культурного уровня и гармоничное развитие наших лицеистов. Благодарим Алексея Шилова за профессионализм и уникальный авторский стиль, который обогатил образовательное пространство города», - прокомментировали педагоги лицея.

Отметим, что Алексей Шилов является членом Творческого союза художников России. Его работы известны во многих городах Московской области.

Школы Лобня Художники

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