15 января 2025, 10:29

Мужчину с сердечным приступом спасли в Домодедовской больнице

Домодедовская больница
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Врачи Домодедовской больницы спасли 66-летнего пациента после клинической смерти на фоне аритмогенного шока. Мужчина много лет борется с дилатационной кардиомиопатией, при которой сердце сокращается неэффективно.

Мужчина направлялся в больницу за льготными лекарствами по назначению врача, но внезапно потерял сознание на улице. Прохожие вызвали скорую. Его экстренно госпитализировали в Домодедовскую больницу.

Кардиологи и анестезиологи-реаниматологи боролись за жизнь мужчины в течение двух дней. Все это время он находился в состоянии клинической смерти. Врачи подключили аппарат ИВЛ и провели противошоковую терапию.

«Вероятность летального исхода в таких случаях крайне высока. А если пациент выживает, то из-за длительной гипоксии в состоянии комы, как правило, нарушаются когнитивные функции. Данный пациент после комплексного лечения не только вернулся к жизни, но и полностью адекватен: снижение памяти и умственных способностей у него не наблюдается», - рассказал заведующий.

Врачам удалось стабилизировать гемодинамику - движение крови по сосудам. Заведующий кардиологическим отделением отметил, что случай был уникальным, потому как мужчина вернулся к жизни без тяжелых последствий для здоровья.

«Огромное спасибо всем врачам и медицинским сестрам, которые принимали участие в моем чудесном исцелении! В Домодедовской больнице работают очень сильные специалисты. Особенная благодарность заведующему кардиологическим отделением Павлу Петровичу Краснову и моему лечащему врачу Шарифову Манучехру Шамсудиновичу», - сказал пациент.

Пациента выписали 13 января. Он находится под наблюдением врачей и готовится ко второму этапу лечения - операции в Московской государственной клинике по имплантированию дефибриллятора. Этот аппарат автоматически скорректирует сердечный ритм при остром приступе тахикардии.

Больницы Врачи
15 января 2025, 11:39
Школьники в Ногинске сплели маскировочные сети для бойцов СВО
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Школьники Богородского округа плетут маскировочные сети для фронта. Посильную помощь бойцам СВО оказали ученики казачьего класса Центра образования № 21.

Воспитанники Хуторского Казачьего общества «Перовское» сплели маскировочные сети в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Их труд - результат сплоченности и заботы о защитниках страны.

Ребята с гордостью отметили, что их инициатива имеет значение. Вместе они обсудили новые идеи и подходы к работе. Каждый созданная сеть - вклад в общее дело.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы - такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

Школьники Богородский
15 января 2025, 11:37
Еще две молодые семьи из Богородского округа получили жилищные сертификаты
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В Богородском округе молодым семьям вручили свидетельства на приобретение жилья. Эдуард и Марина Березовские, а также София Полянская смогут купить квартиру или построить дом.

Торжественное вручение прошло на оперативном совещании в администрации Богородского округа. Важный документ лично передал глава муниципалитета Игорь Сухин. Молодые семьи получат социальную выплату на приобретение готового жилья или строительство дома.

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство утвердили Постановлением Правительства Московской области «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области „Жилище“ на 2017–2027 годы и утверждении государственной программы Московской области „Жилище“ на 2023–2033 годы».

Получить выплату может молодая семья с ребенком, где один из супругов не является гражданином России, а также неполная семья. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. При этом молодую семью должны признать нуждающейся в жилье в соответствии с Правилами программы и Жилищным кодексом России.

Семья Богородский
15 января 2025, 11:09
Урок компьютерной грамотности для пожилых людей провели в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Занятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение». В нем приняли участие члены клуба «Активное долголетие».

Пожилым людям рассказали о самых популярных программах и интернет-ресурсах и познакомили с основными принципами работы на компьютере. Особое внимание на занятии уделили вопросам безопасности в интернете и полезным приложениям, которые могут облегчить выполнение повседневных задач. Участники смогли задать интересующие их вопросы, поделиться опытом и узнать о возможностях, которые предоставляет интернет.

Полученные знания и практические навыки помогут участникам «Активного долголетия» уверенно ориентироваться в цифровом мире. Член политического совета Анастасия Мартынова отметила, что такие занятия очень важны для пожилых людей. Они не только помогают адаптироваться к современным технологиям, но и открывают новые возможности для самореализации и общения.

Мытищи Активное долголетие Технологии
15 января 2025, 11:02
Депутаты в Мытищах провели заседание аттестационной комиссии
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Партия «Единая Россия» постоянно уделяет большое внимание внедрению современных технологий в образовательный процесс и повышению квалификации педагогов. В рамках Народной программы депутаты Наталья Гречаная и Оксана Мартьянова провели открытое заседание аттестационной комиссии.

Участники мероприятия обсудили наиболее важные моменты, связанные с эффективностью реализуемых в муниципалитете программ социальной помощи. Одной из главных задач комиссии была оценка результативности мер, направленных на поддержку тех, кто нуждается в помощи, включая пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи и другие уязвимые категории населения.

Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является развитие образования. По всей стране продолжается строительство новых учебных заведений и ведутся работы по капитальному ремонту существующих школ. Вводятся новые меры поддержки для учителей, молодых ученых, студентов и школьников. Все это способствуют созданию более качественной образовательной среды и всестороннему развитию молодого поколения.

Работа аттестационной комиссии и программа в целом направлены на укрепление социальной справедливости и создание условий для успешного обучения и воспитания детей. Наталья Гречаная отметила, что важно не только демонстрировать свои знания и навыки, но и научиться слушать, анализировать и применять полученный опыт в будущем.

Мытищи Депутаты «Единая Россия»

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