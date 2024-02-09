Мужчину с раком печени на четвертой стадии спасли в больнице в Подольске

В 2020 году пациент поступил в медучреждение с разрывом опухоли толстой кишки и метастазами в печени. Три года врачи боролись за его жизнь. По словам заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии Тимура Ибрагимова, операция и медикаментозная терапия помогли стабилизировать размер метазстазов. В 2022-м году мужчина прошел химиотерапию, а в 2023-м - хирургическое удаление одного из образований.

«Заключительным этапом был применен метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями. В результате патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми. Пациенту провели еще два курса химиотерапии и выполнили хирургическую операцию по удалению последнего очага в печени. В настоящее время пациент полностью избавлен от метастазов», - добавил врач.

Сейчас пациент ушел в ремиссию и выписан под наблюдение онколога.

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