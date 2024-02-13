Мужчину с потерей памяти и тромбозом после падения спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, после падения родственники мужчины заметили его рассеянность и краткосрочную потерю памяти. Врачи выявили у него отек головного мозга, при котором в церебральных тканях накапливается жидкость, создавая давление. Такое состояние может привести к смерти, однако пациенту помогли вовремя – благодаря медикаментозной терапии отек прошел, а давление пришло в норму.

«Ситуация осложнилась тем, что падение и высокое давление спровоцировали инсульт - закупорку мозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Для устранения закупорки мозговой артерии был проведён тромболизис - терапия, при которой внутривенно вводится препарат, растворяющий тромб», - рассказала заведующая неврологическим отделением сосудистого центра Наталия Гасилина.

Благодаря помощи врачей мужчине сохранили не только жизнь, но и память. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан.

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