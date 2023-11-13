Мужчину с переломом позвонков после падения поставили на ноги в больнице в Черноголовке

«У пациента отсутствовала подвижность в ногах, не было контроля за мочеиспусканием. Мы разработали комплексную программу восстановления. Задействовали врачей-реабилитологов, инструкторов ЛФК, массажистов, психологов. Благодаря упорству пациента и слаженной работе команды, удалось добиться очень быстрой динамики», - рассказала врач по лечебной физкультуре центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке Елена Рудакова.

Специалистам удалось восстановить способность пациента контролировать тазовые функции, у мужчины появились движения в ногах. Спустя два месяца ежедневной работы парень встал на ноги и сделал самостоятельные шаги.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан. Ему предстоит второй этап реабилитации в Чернологовской больнице. Планируется, что после этого он сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».