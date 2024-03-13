13 марта 2024, 14:35

Мужчину с переломами обеих рук после падения спасли врачи в Долгопрудном

Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина в возрасте 44 лет поступил в больницу в Долгопрудном с жалобами на сильную боль и отечность рук. Он получил травму из-за падения с трехметровой высоты во время ремонта на крыше на своей даче. Обследование выявило у него многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.

Как рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Петр Лапынин, пациенту провели первичную обработку раны, вакцинировали от столбняка и сопоставили обломки костей. Их зафиксировали гипсовми лентами.

«Однако при этом обе руки все равно оставались нефункциональными. Сразу выполнить окончательный остеосинтез - соединение костных отломков конечностей - не представлялось возможным из-за выраженного отека, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья», - рассказал он.

Через день пациенту наложил аппараты Илизарова и выполнили остеосинтез перелома правой лучевой кости. После этого у мужчины появилась возможность выполнять минимальные движения и обслуживать себя самостоятельно.

После реабилитации подвижность рук пациента восстановится.

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Больницы Врачи
13 марта 2024, 14:56
Более 800 энергоэффективных светильников установят в микрорайоне Подрезково в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Уличное освещение модернизируют в микрорайоне Подрезково в Химках. Специалисты заменят 809 светильников на энергоэффективные и запустят в работу 13 пунктов для управления уличным освещением.

Каждый день в Подрезкове по регламенту Министерства благоустройства Московской области работают две-три бригады.

«Светильники очень энергоэффективны, отличаются долгим сроком службы - от 20 до 25 лет. При этом не требуют ремонта», - рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Специально для обслуживания новых пунктов питания создадут ситуационный центр, благодаря которому появится возможность в режиме реального времени следить за освещением и быстро реагировать на отключения. Полностью работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Всего во всех микрорайонах городского округа обновят более 13 тысяч светильников и 263 пункта питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство ЖКХ Химки
13 марта 2024, 14:56
Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Талдоме и Подольске
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Готовность лесопожарной техники проверили в Талдоме и Подольске. Инспекторы оценили состояние 45 машин.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, технику проверили на готовность к пожароопасному сезону, который начнется этой весной.

Комиссии представили 20 машин в Подольске и 25 - в Талдоме. Инспекторы оценили их исправность и укомплекстованность необходимым инвентарем.

Проверка показала полную готовность техники к пожароопасному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
13 марта 2024, 14:54
Участниками благотворительной Масленицы в Солнечногорске стали более 500 человек
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Благотворительная Масленица в Солнечногорске собрала около 500 гостей. Праздник прошел на территории Дома причта в деревне Голубое при Спасском храме в поселке Андреевка.

Гостей мероприятия развлекали играми, мастер-классами и традиционным угощением. Праздник организовали при участии прихожан, сотрудников центра помощи семье и детям «Растим вместе», а также волонтеров.

На мероприятии работала ярмарка, организованная благотворительным фондом «Важные люди». Собранные средства пошли на помощь реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

Во время праздника гости ели блины, сладости и участвовали в мастер-классах по декупажу и созданию кукол, проведенных активистами Центра помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Солнечногорск
13 марта 2024, 14:17
Масленичные гуляния пройдут в музейно-храмовом комплексе Минобороны в Кубинке 16 и 17 марта
Unsplash
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В Музейно-храмовом комплексе Минобороны в Кубинке 16 и 17 марта пройдут Масленичные гуляния. Гостей праздника ожидают веселые игры, конкурсы и мастер-классы.

Фестиваль народного творчества пройдет одновременно на двух площадках. Посетителей ожидает анимационная программа с тематическими играми, конкурсами и уроками игры на старинных музыкальных инструментах. Фольклорные и вокальные ансамбли выступят вместе с гостями, приглашая всех на песни, танцы и хороводы.

Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Праздники Масленица

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