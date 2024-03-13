Мужчину с переломами обеих рук после падения спасли врачи в Долгопрудном
Мужчина в возрасте 44 лет поступил в больницу в Долгопрудном с жалобами на сильную боль и отечность рук. Он получил травму из-за падения с трехметровой высоты во время ремонта на крыше на своей даче. Обследование выявило у него многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.
Как рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Петр Лапынин, пациенту провели первичную обработку раны, вакцинировали от столбняка и сопоставили обломки костей. Их зафиксировали гипсовми лентами.
«Однако при этом обе руки все равно оставались нефункциональными. Сразу выполнить окончательный остеосинтез - соединение костных отломков конечностей - не представлялось возможным из-за выраженного отека, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья», - рассказал он.
Через день пациенту наложил аппараты Илизарова и выполнили остеосинтез перелома правой лучевой кости. После этого у мужчины появилась возможность выполнять минимальные движения и обслуживать себя самостоятельно.
После реабилитации подвижность рук пациента восстановится.
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