Мужчину с опухолью весом 1,5 кг на шее спасли в Долгопрудном

Врачи взяли пациента на операцию, которая продлилась два часа.

«Нам удалось выделить и удалить новообразование - огромную липому, которая занимала всю заднюю поверхность шеи и распространялась вплоть до затылка и лопаток. Вес новообразования составил порядка 1,5 килограмма», - сказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Раневой доступ оказался большим, поскольку он соответствовал величине новообразования. Из-за этого операция сопровождалась определенной кровопотерей, которую врачи сразу восполнили.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Врачи рассказали, что липома - это доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки, которое может появиться на любом участке тела. Липомы крупных размеров опасны тем, что могут переродиться в онкологическое заболевание и требуют регулярного наблюдения. Такие опухоли должны удаляться в плановом порядке.

Регулярное прохождение профосмотров и диспансеризация позволяют выявить разные патологии на ранней стадии. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот в Telegram. А можно оставить заявку через региональный портал госуслуг « Здоровье ».