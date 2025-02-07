Мужчину с ножевым ранением легкого спасли в больнице Долгопрудного

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«Состояние пациента было жизнеугрожающим и требовало немедленного хирургического вмешательства. Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови», - рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Врачам пришлось вскрыть грудную клетку, чтобы удалить излившуюся кровь и ушить кровоточащие сосуды. Затем объем крови в организме пациента восстановили, поставили дренажи в плевральную полость.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Легкое, сжатое воздухом и кровью в плевральной полости, расправилось.

Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к обычной жизни.