Мужчину с межпозвоночной грыжей размером 3 см спасли в больнице в Красногорске

Мужчина рассказал, что боль давно его не беспокоила, но пару месяцев назад вновь обострилась. Долгое время пациент лечился обезболивающими препаратами и отказывался от операции. В результате у него выявили разрушение межпозвоночного диска, из-за чего его ядро вышло наружу в виде грыжи.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Николая Карпова, мужчине провели микрохирургическую операцию.

«Специалисты нашего отделения выполнили микрохирургическую операцию, в ходе которой удалили поврежденную часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. При этом оставили кольцевую часть диска, которая в дальнейшем заполнится рубцовой тканью. На следующие сутки пациент уже самостоятельно вставал и ходил, болевой синдром почти полностью прошел», - сказал он.

Сейчас пациент завершил реабилитацию в больнице и уже выписался.

Специалист добавил, что часто таких грыжи возникают из-за слабых мышц, выпрямляющих спину. Патологию могут спровоцировать поднятие тяжестей, а также скручивающие движения в поясничном отделе.

Профилактикой возникновения грыж служат регулярные занятия спортом, а также плавание и йога.