03 февраля 2025, 16:29

Мужчину с межпозвоночной грыжей размером 3 см спасли в больнице в Красногорске

Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина в возрасте 55 лет поступил в больницу в Красногорске с жалобами на боль в пояснице. Из-за нее он почти не мог ходить. Врачи выявили у него межпозвоночную грыжу размером три сантиметра.

Мужчина рассказал, что боль давно его не беспокоила, но пару месяцев назад вновь обострилась. Долгое время пациент лечился обезболивающими препаратами и отказывался от операции. В результате у него выявили разрушение межпозвоночного диска, из-за чего его ядро вышло наружу в виде грыжи.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Николая Карпова, мужчине провели микрохирургическую операцию.

«Специалисты нашего отделения выполнили микрохирургическую операцию, в ходе которой удалили поврежденную часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. При этом оставили кольцевую часть диска, которая в дальнейшем заполнится рубцовой тканью. На следующие сутки пациент уже самостоятельно вставал и ходил, болевой синдром почти полностью прошел», - сказал он.

Сейчас пациент завершил реабилитацию в больнице и уже выписался.

Специалист добавил, что часто таких грыжи возникают из-за слабых мышц, выпрямляющих спину. Патологию могут спровоцировать поднятие тяжестей, а также скручивающие движения в поясничном отделе.

Профилактикой возникновения грыж служат регулярные занятия спортом, а также плавание и йога.

Больницы Врачи Красногоровка
03 февраля 2025, 17:26
Новый выставочный комплекс открыли в Коломне
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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В музее-лаборатории «Шелковой фабрики» теперь можно увидеть главную текстильную реликвию Коломны. Там представлена уникальная двухсотлетняя канаватная фата.

Знаменитые канаватные фаты производили в Коломне с конца XVIII века вплоть до 1840-х годов. Именно мечта о приобретении этой редкости пять лет назад вдохновила авторов на создание музея.

Руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский посад» Наталья Никитина рассказала, что удалось собрать коллекцию старинного коломенского текстиля и приобрести станки. «Но самым важным подарком к юбилею самим себе и любимой Коломне стала уникальная, загадочная фата канаватная», - поделилась специалист.

Три года текстильная драгоценность ждала времени, когда ее сможет увидеть широкая аудитория. Для фаты была устроена специальная витрина, поддерживающая оптимальные условия температуры, освещения и влажности.

Куратор проекта и арт-директор кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас рассказала, что на грант, полученный от Фонда Потанина, был приобретен не только витринный комплекс. «Вы можете увидеть канаватку в окружении свежеизготовленных шелкоткацких станков. И мы дерзнем повторить канаватную фату в современных ее вариациях», - пообещала она.

Коломна Выставки Музеи
03 февраля 2025, 17:14
Арт-Масленица пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 1 марта
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Арт-Масленица пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 1 марта. На мероприятии сожгут самое высокое чучело в России. Кроме того, в течение масленичной недели, с 24 февраля, гостей ждут музейные и этнографические программы, посвященные проводам зимы.

Помимо традиционных гуляний, посетители увидят арт-объект «Пробуждение», инсталляцию «Симбиоз Зимы и Весны», русскую печку, арт-валенки и экофотозоны. На Фестивале русской кухни откроется блинный рынок, а в трапезной на сеновале предложат блюда народов России.

«В 2024 году Масленицу в музее-заповеднике посетили около шести тысяч человек, для которых стало доброй традицией провожать зиму в Горках. В этом году мы значительно расширим пространство фолк-фестиваля, добавим локации Фестиваля русской кухни и специальную зону активностей для четвероногих», - отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Для детей подготовили спектакль «Веснушки» о Весне и Зиме, а также мастер-классы. Праздник завершится сожжением гигантского чучела. В прошлом году его высота достигла 18 метров, а на постройку ушло 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани.

Отдых Туризм
03 февраля 2025, 17:13
Свыше 150 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в феврале
Медиасток.рф
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Свыше 150 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Большинство из них будут тематическими.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, ярмарки в честь масленицы пройдут в Истре, Орехово-Зуеве и других округах. Там гости смогут попробовать блины в различными начинками и поучаствовать в традиционных гуляниях.

В Раменском, Электроуглях, Ленинском и Богородском округах, а также в Волоколамске состоятся ярмарки в честь Дня защитника Отечества.

На всех мероприятиях жители смогут приобрести фермерские товары из Подмосковья и других регионов. На прилавках представят сыры, мед, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия.

Ярмарки
03 февраля 2025, 16:43
Подмосковье заняло 2-е место в ЦФО по рождаемости по итогам 2024 года
Unsplash
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Московская область заняла второе место в ЦФО по рождаемости в 2024 году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, за год в Подмосковье родились 69,6 тысячи детей. Сейчас стоит цель увеличить рождаемость до 72 тысяч.

«По поручению президента в России начал реализовываться нацпроект „Семья“, который поможет повысить рождаемость, поддержит семьи. Глава государства неоднократно подчеркивал, что важно вырабатывать новые меры поддержки семей с детьми. На федеральном уровне уже предоставляются беспрецедентные меры - в частности, материнский капитал уже за первого ребёнка, единовременные пособия», - отметил спикер.

Для этих целей в Московской области действуют различные меры поддержки, например, бесплатные земельные участки, льготы по транспортному налогу, социальная газификация и другие. На данный момент структура службы родовспоможения включает 74 женских консультаций, 25 роддомов, МОНИИАГ, а также шесть перинатальных центров.

«Укомплектованность врачами составляет 98%. У нас работают 745 акушеров-гинекологов, 250 неонатологов, 173 анестезиолога-реаниматолога», - заключил Брынцалов.

В рамках нацпроекта «Семья» в Московской области запланировано оснащение перинатальных центров и МОНИИАГ новейшим современным оборудованием, а также открытие шести центров репродуктивного здоровья.

Дети Мособлдума

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