10 ноября 2023, 13:39

Мужчину с крупной аневризмой брюшного отдела аорты спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Пресс-служба Минздрава МО
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В больницу в Сергиевом Посаде поступил мужчина 53 лет с признаками симптомной аневризмы. Ранее он обратился с жалобой на боль в животе. Обследования выявили у мужчины патологическое расширение аорты.

«Боли и такая протяженность расширения аорты - самые яркие предвестники скорого разрыва аорты. КТ -исследование подтвердило наличие аневризмы аорты. К счастью, объективных признаков разрыва не наблюдалось», - сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

Операцию осложнял лишний вес пациента. Такая крупная аневризма предполагала большую кровопотерю, поэтому на операции врачи применили новый аутотрансфузионный аппарат.

«Было важно максимально быстро вернуть эритроциты в организм человека, ведь именно они переносят кислород в организме. Нам удалось избежать большую кровопотерю - общий объем кровопотери составил около менее одного литра, собственных эритроцитов мы перелили порядка двухсот мл, остальной объем дополнили донорской плазмой», - заключил Дядьков.

Операция прошла успешно. Мужчине провели резекцию патологически расширенного участка аорты с последующим замещением синтетическим сосудистым протезом. На восьмой день после операции пациент почувствовал себя хорошо, и его выписали на амбулаторное лечение.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Сергиев Посад Медицина
10 ноября 2023, 14:53
Слесарь из Балашихи с самым большим в Подмосковье стажем победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Телеканал «360»
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Слесарь Николай Бугаков из Балашихи — сотрудник с самый большим стажем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. В профессии он 40 лет. Недавно специалиста отметили на областном конкурсе «Лучший по профессии».

Николай Бугаков работает в компании «Балашихинские коммунальные системы». Он начинал с должности машиниста технологических насосов, а сейчас - слесарь аварийно-восстановительной службы 6-го разряда.

Николай контролирует работу всех котельных в микрорайоне Железнодорожный. Он первым выезжает на места аварий и делает все, чтобы в дома жителей скорее вернулись вода и тепло.

«Со временем менялись технологии. Мы учились, обучались. Сейчас уже современное оборудование. Мы реагируем на аварийные вызовы, выезжаем на место и все устраняем. Коллектив хороший, сплоченный, дружный. Все хорошо, жизнь удалась», - сказал Николай Бугаков.

Всего в организации «Балашихинские коммунальные системы» трудится свыше 500 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество жалоб от жителей Подмосковья на отопление снизилось.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха
10 ноября 2023, 14:36
Домодедовские школьники разработали программу по индивидуальному подбору питания при стрессе
Unsplash
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Учащиеся домодедовской школы № 2 приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Технологии успеха». Во время соревнований школьники разработали специальную компьютерную программу, которая выявляет особенности организма и дает рекомендации по питанию.

Педагог-психолог домодедовской школы № 2 Юлия Богданова рассказала, что ученики участвовали в треке «Медицина будущего». На соревнования в Пермь поехали пять домодедовских школьников. Во время олимпиады каждому из них отвели свою роль.

«Нам, исследователям, выдали образовательный набор-конструктор для программирования. Мы самостоятельно собрали его так, чтобы он умел определять стресс у ребенка», - поделилась одна из учениц.

Отмечается, что школьники много работали с информацией. Так, они составляли списки продуктов, рассказывали об их пользе и составе. Потом производился расчет калорий. Все данные передали программистам.

Главной задачей школьников стало разработать программу, которая будет составлять индивидуальный рацион питания при стрессе.

«Мы работали с помощью языка программирования Python. У нас получилась вполне рабочая программа. Ей можно пользоваться в школах», - добавил ученик школы № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Город Домодедово
10 ноября 2023, 14:29
Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне в 2024 году
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Семь зон отдыха обустроят во время благоустройства в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Работы проведут в 2024 году.

Парк разделят на семь зон: мемориальную и многофункциональную, для тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий, а также для выгула домашних животных, детских игр и спорта. Подрядчик установит системы видеонаблюдения и освещения, игровое, спортивное оборудование и другие объекты взамен старых аттракционов, зданий и малых архитектурных форм.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Центральный парк культуры и отдыха находится на улице Ленина. Вокруг расположены жилые кварталы, социальные и административные объекты. Парк является основной точкой притяжения жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Лобня Парки
10 ноября 2023, 14:28
Камеры для выявления нарушений перехода через железную дорогу установили в Долгопрудном
Минтранс Подмосковья
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Выявлять нарушителей при переходе железной дороги в Долгопрудном будут новые камеры с функцией распознавания лиц. Всего в регионе такие устройства работают более чем на 50 станциях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры устанавливают там, где нарушения совершают чаще всего. Система также способна определить личность и составить протокол о привлечении к административной ответственности.

В министерстве призвали жителей быть внимательными и переходить пути только в положенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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