Мужчину с крупной аневризмой брюшного отдела аорты спасли в больнице в Сергиевом Посаде

«Боли и такая протяженность расширения аорты - самые яркие предвестники скорого разрыва аорты. КТ -исследование подтвердило наличие аневризмы аорты. К счастью, объективных признаков разрыва не наблюдалось», - сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

Операцию осложнял лишний вес пациента. Такая крупная аневризма предполагала большую кровопотерю, поэтому на операции врачи применили новый аутотрансфузионный аппарат.

«Было важно максимально быстро вернуть эритроциты в организм человека, ведь именно они переносят кислород в организме. Нам удалось избежать большую кровопотерю - общий объем кровопотери составил около менее одного литра, собственных эритроцитов мы перелили порядка двухсот мл, остальной объем дополнили донорской плазмой», - заключил Дядьков.

Операция прошла успешно. Мужчине провели резекцию патологически расширенного участка аорты с последующим замещением синтетическим сосудистым протезом. На восьмой день после операции пациент почувствовал себя хорошо, и его выписали на амбулаторное лечение.

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