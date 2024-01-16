Мужчину с глубоким порезом артерии спасли в больнице в Можайске

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациент получил глубокий порез лучевой артерии, когда ударился локтем о закрытую стеклянную дверь, после чего та разбилась. К моменту прибытия в больницу, его артериальное давление было очень низким.

По словам хирурга Алексея Петрушина, из-за полученной травмы кровь в руку пациента почти не поступала, он был в очень опасном состоянии. Задержка помощи могла привести к необходимости ампутации.

«Операция была проведена в экстренном порядке и оказалась успешной. В ходе операции удалось остановить кровотечение, перешить поврежденную артерию и провести переливание крови», - сказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В ближайшее время двигательные функции его пальцев восстановятся, и он сможет вернуться к привычной жизни.

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