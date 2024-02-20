Мужчину с гематомой и отеком мозга спасли в больнице в Солнечногорске
Мужчина в возрасте 44-х лет поступил в больницу в Солнечногорске в состоянии комы. Ранее соседи нашли его без сознания около подъезда жилого дома. Врачи выявили у него гематому левого полушария и отек мозга.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, мужчине провели операцию. По словам нейрохирурга Любови Горнаевой, она прошла успешно и заняла 3,5 часа. На вторые сутки пациента перевели в нейрохирургическое отделение.
«Пациенту была выполнена трепанация височно-лобно-теменной области, под контролем хирургического микроскопа мы удалили внутримозговую гематому и провели манипуляции по остановке кровотечения и по профилактике нарастающего отека головного мозга», - казала она.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится в ясном сознании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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