20 февраля 2024, 14:35

Мужчину с гематомой и отеком мозга спасли в больнице в Солнечногорске

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 44-х лет поступил в больницу в Солнечногорске в состоянии комы. Ранее соседи нашли его без сознания около подъезда жилого дома. Врачи выявили у него гематому левого полушария и отек мозга.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, мужчине провели операцию. По словам нейрохирурга Любови Горнаевой, она прошла успешно и заняла 3,5 часа. На вторые сутки пациента перевели в нейрохирургическое отделение.

«Пациенту была выполнена трепанация височно-лобно-теменной области, под контролем хирургического микроскопа мы удалили внутримозговую гематому и провели манипуляции по остановке кровотечения и по профилактике нарастающего отека головного мозга», - казала она.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится в ясном сознании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Солнечногорск Врачи
20 февраля 2024, 15:09
Более 60 спортсменов выступили на турнире по шахматам в Звенигороде
Медиасток.рф
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Спортсмены в возрасте от шести до 12 лет из разных регионов России выступили на детском турнире по шахматам имени Агнии Барто. Он проходил в парк-отеле «Звенигород» и объединил более 60 шахматистов.

Соревнования проходили по инициативе местного шахматного клуба. Они включали в себя семь туров. На торжественной части председатель комитета физической культуры и спорта администрации Алексей Олянич вручил организаторам благодарности главы Одинцовского городского округа.

Открыл турнир известный комментатор, писатель, тренер и шахматный эксперт Сергей Шипов. Он обратился к участникам по видеосвязи.

«Шахматы - это поэзия ума, где побеждают не только самые талантливые, но и самые трудолюбивые. Чтобы стать большим шахматистом, нужно капельку таланта и море работы. Поэтому все возможно, все в ваших руках», - сказал Сергей Шипов.

Также шахматисты на соревнованиях узнали больше о творчестве поэтессы Агнии Барто благодаря творческому проекту основательницы издательства «Альтер эго бук» Яне Поляруш. Кроме того, на площадке работала выставка, посвященная истории шахмат в Звенигороде.

Отметим, что гости турнира могли пользоваться услугами отеля, рестораном и развлечениями. Так, ребята и их родители катались на лыжах, коньках и купались в открытом бассейне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии футбольного манежа и ФОКа с искусственным льдом в Домодедове.

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Одинцово Школьники
20 февраля 2024, 14:35
Глава Одинцова обсудил с директорами школ поддержку учителей и привлечение новых кадров
пресс-служба администрации г. о. Одинцово
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В Одинцове обсудили меры по усилению поддержки педагогических кадров и привлечению новых специалистов в школы и дошкольные учреждения. В ходе встречи с директорами образовательных учреждений, глава Одинцово Андрей Иванов подчеркнул необходимость заполнения более 200 вакантных позиций учителей.

Для решения этой проблемы активно используются региональные программы поддержки: 47 учителей уже воспользовались программой \"Социальная ипотека\", четыре педагога присоединились к программе \"Земский учитель\", а 116 молодых специалистов получили гарантии и льготы. С февраля 2024 года, 198 учителей подали заявления на компенсацию арендной платы за жилье, а семь школ претендуют на гранты для привлечения педагогических кадров.

В рамках дополнительных мер поддержки будет компенсироваться аренда жилья для воспитателей дошкольных учреждений, а также предоставлены льготы по коммунальным платежам. Вопросы транспортной доступности и компенсации проезда на общественном транспорте также находятся в фокусе внимания. Усиление партнерства с высшими учебными заведениями и использование рекрутинговых онлайн-платформ, а также запуск активной социальной рекламы о вакансиях, должны способствовать привлечению новых кадров.

Отдельное внимание уделили ситуации с кадрами в недавно открытых и планируемых к открытию образовательных учреждениях, включая образовательный центр «Багратион», детский сад № 69 и новые школы и садики, которые откроют в 2024 году. Благодаря предпринимаемым мерам, проблем с комплектацией персонала в этих учреждениях не ожидается.

Андрей Иванов выразил уверенность в том, что принятые меры позволят успешно преодолеть кадровый дефицит в образовательной сфере округа уже в текущем году.

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Одинцово Школы Учителя
20 февраля 2024, 14:16
Ливневую канализацию отремонтируют в Лобне
Медиасток.рф
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Ремонт ливневой канализации анонсировали в Лобне. Работы рассчитаны на долгий срок — предстоит строительство полноценной системы водоотведения.

«Мы проведем обследование имеющихся участков с помощью специальных камер. Оценим их состояние и необходимые вложения на ремонт и строительство полноценной системы водоотведения. Это не будет быстро и не будет дешево. Это очень сложный проект. Но мы уже начали его реализовывать», - рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова Она добавила, что в городе идет подготовка к весенним подтоплениям. Анна Владимировна обратилась к коллегам из правительства Подмосковья за обеспечением округа машинами с мощными насосами.

Управляющим компаниям также поручили закупить насосы для откачки воды из подвалов жилых домов. Сейчас в городе составляют карту проблемных участков.

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ЖКХ Лобня
20 февраля 2024, 14:15
Более 320 волонтеров в Солнечногорске расскажут жителям о способах голосования на выборах президента
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Более 320 специально обученных волонтеров из числа членов избирательной комиссии проводят подомовые обходы в Солнечногорске. Они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России: сроках проведения и формах голосования, зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков.

Акция «ИнформУИК» по информированию избирателей продлится до 7 марта. Отличить сотрудников участковых избирательных комиссий можно по удостоверениям, курткам и сумкам с официальной символикой.

«Обходчики будут легко узнаваемы: белые и синие куртки с символикой областной избирательной комиссии, на плече - сумка с символикой выборов. При себе у каждого члена участковой избирательной комиссии будет специальное удостоверение, которое они обязаны предъявлять», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Также в будни с 9:00 до 20:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 работает телефон территориальной избирательной комиссии Солнечногорска: 8 (495) 994-00-75.

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Солнечногорск Выборы президента РФ

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