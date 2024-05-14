Мужчину с бляшкой в сонной артерии спасли врачи в Егорьевске

У пациента был лишний вес, а несколько лет назад он перенес инсульт. Несмотря на это, он решил не наблюдаться у врача, в результате чего образовалась атеросклеротическая бляшка, которая почти полностью перекрыла кровоток.

Как рассказал руководитель сосудистого центра, кандидат медицинских наук Фуркат Гафуров, мужчине провели операцию, которая снизила риск возникновения инсульта.

«В ходе вмешательства мы сделали разрез в области шеи, необходимый для доступа к общей сонной артерии. После чего рассекли ее, удалили атеросклеротические бляшки и ушили раны. При проведении такого вмешательства важно не задеть располагающиеся рядом нервы и сосуды. После операции пациент сразу проснулся от наркоза и начал самостоятельно дышать, что показывает хороший результат», - сказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

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