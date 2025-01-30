Мужчину с 5-сантиметровым камнем в почке спасли в больнице Балашихи

Ранее мужчине диагностировали мочекаменную болезнь и много раз предлагали провести операцию, однако он откладывал лечение из-за отсутствия серьезных симптомов.

По словам уролога Алексея Толмачева, в левой почке у мужчины образовался камень, который занимал почти всю полость органа. Ему провели малоинвазивную операцию через небольшой прокол в пояснице.

«Через небольшой прокол в пояснице диаметром около пяти миллиметров мы под УЗИ-контролем измельчили камень специальным лазером на более мелкие части и постепенно извлекли его, сохранив функцию почки. Такой метод почти полностью исключает риск возникновения кровотечений, воспалений и травматизации структуры почки», - поделился врач.

Мужчину уже выписали, он будет наблюдаться у специалистов амбулаторно.