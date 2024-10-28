28 октября 2024, 14:56

Мужчину с 10-сантиметровым тромбом у сердца спасли в больнице Мытищ

Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 33 лет поступил в Мытищинскую больницу с острым отеком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него тромбоз глубоких вен и флотирующий тромб длиной более 10 сантиметров в вене, ведущей к сердцу.

Флотирующий тромб - это удлиненный сгусток крови, у которого один конец прикреплен к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови.

«Подвижный тромб создает угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

Для спасения пациента собрали бригаду врачей разных профилей. Подключился и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Подмосковья Алексей Азаров.

Чтобы удалить тромб, пациенту через яремную вену на шее ввели специальный инструмент для сбора ткани, напоминающий корзину. Затем освободили вену, ликвидировали риск закупорки легочной артерии.

«Тромбозы такого объема мы видим не так уж часто. За последний год это третий случай», - отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Операция прошла успешно. Мужчина прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. В течение полугода он будет лечиться по месту жительства.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Больницы Мытищи
28 октября 2024, 15:54
Жителей Воскресенска проинформировали о графике МФЦ в ноябре
Медиасток.рф
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В городском округе Воскресенск Многофункциональный центр информирует горожан о режиме работы офисов в ноябре. Изменения в графике появились в связи с праздниками.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации информируем о режиме работы Многофункционального центра городского округа Воскресенск с учетом праздничных дней в ноябре: 04 ноября в День народного единства офисы Многофункционального центра закрыты; 05 ноября в связи с переносом выходного дня структурное отделение в Воскресенске по адресу: улица Дзержинского, дом № 2 не работает; с 06 ноября все офисы Многофункционального центра работают по графику.

Также с 31 октября заработает окно выездного обслуживания Многофункционального центра в рабочем поселке Фосфоритный на улице Зайцева, дом № 22. Принимать посетителей начнут по вторникам и четвергам с 08:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск МФЦ
28 октября 2024, 15:46
Медицинские обследования начали проводить в детских садах Лобни
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Социальный проект «Здоровье для семьи, для страны, для будущего» начали реализовывать в Лобне. В его рамках будут проводиться профилактические медицинские осмотры воспитанников детских садов.

Целью программы является раннее выявление хронических заболеваний и улучшение качества жизни. Вместе с детьми смогут обследоваться и их родители, что будет очень удобно - им не придется специально выделять время для посещения поликлиники.

Медики сделают кардиограмму и возьмут кровь на общий и биохимический анализы. В программу также входят консультации с неврологом, эндокринологом и другими специалистами. При необходимости будет выдано направление на более глубокое обследование.

Первым проект запустили в детском саду «Чайка». Осмотры утром и вечером проводят мобильные медицинские бригады. Врачам помогают ученики средней школы № 9, где в прошлом году открылись медицинские классы. Ребята раздают родителям после обследования ленты для «дерева здоровья».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Медицина Детские сады
28 октября 2024, 15:45
Участники школьного лесничества в Электростали выиграли путевки в «Артек»
Комитет лесного хозяйства МО
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Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» в Электростали прошли конкурсный отбор и выиграли путевки на тематическую смену в «Артек». Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

В «Артек» отправились ученики школы № 22 Андрей Поляков, Николай Загрядский и Марк Терещенков. Ребята прошли отбор, организованный Санкт-Петербургским государственный лесотехнический университетом имени Кирова и сейчас уже прибыли на смену в «Артек». Там юные натуралисты узнают больше о ландшафтной архитектуре и дизайне, необходимости восстановления лесов и парков.

У ребят уже начались занятия, рассказала инженер по лесовосстановлению Ногинского филиала «Мособллес» Татьяна Прокошина.

Подмосковные школьники показывают высокие результаты на муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Для многих детей работают программы поддержки, а учителя повышают квалификацию на семинарах и педсоветах. Об итогах первой учебной четверти и планах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Природа Школы Электросталь конкурсы
28 октября 2024, 15:35
Волонтеры из Одинцова рассказали о пошиве одежды для бойцов СВО
Телеканал «360»
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Организация «Серебряные волонтеры Одинцово» существует в Подмосковье уже три года. За это время ее участники сделали немало для помощи бойцам и жителям новых регионов. О работе организации и ее задачах рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» руководитель общественной организации Елена Фесенко.

Идея создать группу поддержки появилась у Елены во время пандемии, когда она начала заниматься волонтерством, помогая пожилым людям в период самоизоляции. Работая в Центре социального обслуживания, Елена заметила, что у старшего поколения есть потенциал для участия в общественно полезных делах, и предложила создать волонтерскую организацию для людей старшего возраста.

«Мне очень хотелось, чтобы меня окружали люди приблизительно моего возраста, и мы могли что-то делать, потому что я понимала, что даже в таком возрасте очень много энергии, очень много желания помогать и быть нужными», - уточнила Елена.

Сейчас в команде более 60 человек, 40 из которых активно участвуют в ежедневной волонтерской работе. Сначала организация участвовала в городских и экологических акциях, но со временем ее деятельность расширилась. Одной из главных задач для «Серебряных волонтеров» стала помощь участникам СВО: они организовали сбор гуманитарной помощи, наладили пошив теплой одежды и другой экипировки для бойцов.

Елена Фесенко рассказала, что с началом СВО, волонтеры обустроили помещения для хранения и сортировки гуманитарной помощи, организовали дежурства и начали собирать необходимые вещи. Первым шагом стало написание писем бойцам - знаменитых треугольников, напоминающих фронтовую почту. Также участники начали вязать носки для военных, чтобы не только согреть их в холодное время, но и создать ощущение дома, что имеет немалое психологическое значение.

Организация также занялась пошивом зимней экипировки - специальных снудов, которые, благодаря разработкам добровольцев из Перми, могут трансформироваться в балаклаву, капюшон или шапку. Особенность этих изделий в том, что они оснащены шнурками, которые могут использоваться как запасные для обуви. Летом «Серебряные волонтеры» шили летние снуды и банданы из легкой ткани, пригодные и для использования в быту, например, как повязка для фиксации руки.

Фесенко отмечает, что важным стимулом для волонтеров остаются отзывы и благодарности от военных, что вдохновляет продолжать помогать. Многим из участников организации волонтерство приносит радость и чувство нужности, ведь их работа помогает не только в практическом, но и в эмоциональном плане.

Одинцово Благотворительность Волонтеры

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