Мужчине с проволокой в глазу спасли зрение в Истринской больнице

Во время работы кусок проволоки отлетел и угодил мужчине прямо в глаз. Врачи оказали неотложную помощь и приняли решение об операции.

«Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», - рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.

После хирургического вмешательства пациенту назначили консервативное лечение.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Зрение полностью восстановилось и он может вернуться к своей привычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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