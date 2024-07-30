Мужчине с проволокой в глазу спасли зрение в Истринской больнице
Пациент 38 лет поступил в офтальмологическое отделение Истринской больницы с нестерпимой болью, сильным слезотечением и потерей зрения. Во время установки пластиковых окон в правый глаз мужчины попал кусок проволоки.
Во время работы кусок проволоки отлетел и угодил мужчине прямо в глаз. Врачи оказали неотложную помощь и приняли решение об операции.
«Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», - рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.
После хирургического вмешательства пациенту назначили консервативное лечение.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Зрение полностью восстановилось и он может вернуться к своей привычной жизни.
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