Мужчине после ДТП помогли заново научиться ходить в больнице в Электростали
Мужчина в возрасте 40 лет поступил в больницу в Электростали для прохождения реабилитации после ДТП. Из-за тяжелых травм он потерял возможность ходить. Благодаря комплексному восстановлению он уже способен самостоятельно преодолеть до 150 метров.
Летом прошлого года пациент возвращался домов на велосипеде. Его сбила машина, после чего он упал с моста и приземлился на обочину под ним. Спустя три часа мужчина пришел в себя и стал звать на помощь. Один из прохожих его услышал и вызвал скорую.
Мужчину доставили в больницу с множественными переломами и тяжелыми травмами, ему провели три сложные операции. По словам заведующего реабилитационным отделением Садрутдина Шарапутдиновича, пациент поступил в начале года и был в лежачем состоянии - он не мог ходить и разгибать ногу.
«Мы работали над тем, чтобы вдохновить его, помочь справиться с его страхами и неуверенностью. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Теперь, когда он уже шагает по коридорам нашего отделения с улыбкой на лице, я вижу, как он снова начинает доверять себе и своим силам», - сказал он.
Мужчине подобрали индивидуальный план лечения. С ним работали невролог, психолог, массажист, физиотерапевт и другие специалисты. В ходе реабилитации они использовали передовое оборудование: специальные тренажеры и системы.
Пациент еще продолжает восстановление, но уже может самостоятельно пройти 150 метров.