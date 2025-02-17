Мужчине после ДТП помогли заново научиться ходить в больнице в Электростали

Летом прошлого года пациент возвращался домов на велосипеде. Его сбила машина, после чего он упал с моста и приземлился на обочину под ним. Спустя три часа мужчина пришел в себя и стал звать на помощь. Один из прохожих его услышал и вызвал скорую.

Мужчину доставили в больницу с множественными переломами и тяжелыми травмами, ему провели три сложные операции. По словам заведующего реабилитационным отделением Садрутдина Шарапутдиновича, пациент поступил в начале года и был в лежачем состоянии - он не мог ходить и разгибать ногу.

«Мы работали над тем, чтобы вдохновить его, помочь справиться с его страхами и неуверенностью. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Теперь, когда он уже шагает по коридорам нашего отделения с улыбкой на лице, я вижу, как он снова начинает доверять себе и своим силам», - сказал он.

Мужчине подобрали индивидуальный план лечения. С ним работали невролог, психолог, массажист, физиотерапевт и другие специалисты. В ходе реабилитации они использовали передовое оборудование: специальные тренажеры и системы.

Пациент еще продолжает восстановление, но уже может самостоятельно пройти 150 метров.