Мужчине из Нигерии спасли ногу с открытым переломом в больнице в Солнечногорске
В конце августа в больницу в Солнечногорске поступил 31-летний гражданин Нигерии. У мужчины диагностировали открытый перелом костей левой голени: открытый перелом большеберцовой кости, перелом малоберцовой кости, а также закрытые переломы костей стопы.
«В день поступления мы провели обработку раны, наложили наружное фиксирующее устройство. Далее занимались лечением самой раны», - рассказал травматолог Солнечногорской областной больницы Игорь Скорина.
Пациент провел в отделении почти месяц. По словам мужчины, врачи спасли его ногу. Он очень благодарен персоналу, который делал все возможное для скорейшего выздоровления пациента. По прогнозам медиков, мужчина сможет снова заниматься спортом через 1,5-2 месяца.
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