Музей-заповедник в Сергиевом Посаде получил федеральный статус

«В 2020 году мы провели достаточно большую работу, и коллекция, которая находится в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, включая Ризницу, получила статус национального достояния России. По действующему законодательству такие коллекции могут находиться только в федеральной собственности», - подчеркнул депутат Госдумы Сергей Пахомов.

В коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника представлены уникальные экспонаты, например, раритетные экземпляры, по времени относящиеся к моменту основания Троице-Сергиевой Лавры, жизни и деятельности преподобного Сергия Радонежского и его последователей.

Здесь же находится оригинал первого оклада иконы «Троица», изготовленного еще при жизни Ивана Грозного.

«Одна из интереснейших коллекций, которая сейчас находится в закрытых фондах - коллекция фарфора XVIII–XXI веков. Она насчитывает более шести тысяч единиц хранения. Если бы осуществилась наша мечта о новом фондохранилище, мы обязательно бы сделали фонды открытого хранения, в частности, предметов, выполненных из фарфорового стекла», - отметила главный хранитель Сергиево-Посадского музея-заповедника Галина Баранова.

Еще один этап развития Сергиево-Посадского музея-заповедника в новом статусе - предстоящая реконструкция филиала «Конный двор». Выставочные экземпляры представят ведущие музеи страны, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, музеи Московского кремля и другие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».