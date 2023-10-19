Музей-заповедник «Дмитровский кремль» в Подмосковье отпраздновал 105 лет со дня открытия
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» отметил юбилей — 105 лет со дня открытия. Сегодня в ведении музея 12 зданий, 55 тысяч экспонатов и 50 действующих экскурсионных и интерактивных программ.
Сегодня в главном музее Дмитрова работает более 100 сотрудников, а число посетителей превышает 70 тысяч в год.
«Я думаю, что для нашего музея - это детский возраст. Мы вместе растем и развиваемся, достигаем поставленных целей. Я горжусь, что вместе нам удалось провести большое количество масштабных работ», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Музей активно сотрудничает со многими деятелями науки и искусства.
«Очень много нас связывает с дмитровским музеем. В нашем институте ежегодно проходит масштабная конференция, итогом которой становится выпуск очередного тома большой книги о проводимых исследованиях. Рады последние тома подарить в библиотеку музея. Также надеемся, что очередная конференция пройдет вместе с нашими дмитровскими коллегами и на их территории», - сказала заместитель директора по науке Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова.
Важная часть юбилейных мероприятий - двухдневный научный форум. Сотрудники учреждений культуры из разных уголков России, краеведы и историки представили свои доклады в оффлайн и онлайн форматах. Тему посвятили значимым событиям и личностям, связанным с Дмитровским краем.
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