Музей-заповедник «Дмитровский кремль» в Подмосковье отпраздновал 105 лет со дня открытия

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Сегодня в главном музее Дмитрова работает более 100 сотрудников, а число посетителей превышает 70 тысяч в год.

«Я думаю, что для нашего музея - это детский возраст. Мы вместе растем и развиваемся, достигаем поставленных целей. Я горжусь, что вместе нам удалось провести большое количество масштабных работ», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Музей активно сотрудничает со многими деятелями науки и искусства.

«Очень много нас связывает с дмитровским музеем. В нашем институте ежегодно проходит масштабная конференция, итогом которой становится выпуск очередного тома большой книги о проводимых исследованиях. Рады последние тома подарить в библиотеку музея. Также надеемся, что очередная конференция пройдет вместе с нашими дмитровскими коллегами и на их территории», - сказала заместитель директора по науке Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова.

Важная часть юбилейных мероприятий - двухдневный научный форум. Сотрудники учреждений культуры из разных уголков России, краеведы и историки представили свои доклады в оффлайн и онлайн форматах. Тему посвятили значимым событиям и личностям, связанным с Дмитровским краем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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