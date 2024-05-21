Музей в Коломне и Третьяковская галерея запустят совместный проект
Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век» откроется в Государственной Третьяковской галерее 23 мая. Это совместный проект с музеем «Коломенская пастила». Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.
Коломенская пастила - это музейный продукт, который ведет свою историю с 15 века. Лакомство упоминается в литературных произведениях Карамзина, Лажечникова и Чехова. Коробочки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам 19 века.
Историческое производство пастилы является частью деятельности Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад». В рамках новой выставки подарочные коробочки коломенской пастилы можно будет приобрести в музейном магазине Третьяковской галереи.
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