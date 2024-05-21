Музей в Коломне и Третьяковская галерея запустят совместный проект

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Коломенская пастила - это музейный продукт, который ведет свою историю с 15 века. Лакомство упоминается в литературных произведениях Карамзина, Лажечникова и Чехова. Коробочки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам 19 века.

Историческое производство пастилы является частью деятельности Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад». В рамках новой выставки подарочные коробочки коломенской пастилы можно будет приобрести в музейном магазине Третьяковской галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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