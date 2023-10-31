Музей в Клину подготовил концертную программу к 130-летию со дня смерти Чайковского

В 1893 году 25 октября (6 ноября) в Санкт-Петербурге скончался композитор Петр Ильич Чайковский. В память о нем мемориальный музей в Клину ежегодно проводит особую программу. В этом году произведения композитора исполнят студенты и преподаватели Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории Чайковского. Со сцены прозвучат романсы, вокальный квартет «Ночь» и пьесы для фортепиано. Также для гостей подготовят экскурсии, а в завершение вечера ансамбль скрипачей Большого театра выступит с концертом «Приношение», в программу которого войдут произведения Римского-Корсакова, Рубинштейна, Мусоргского и других композиторов.

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