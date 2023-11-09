Музей семьи последнего российского императора Николая II открыли в Котельниках

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Усадьба «Белая дача» имеет статус объекта культурного наследия и насчитывает 225 лет. Именно в ней после реставрации разместился музей.

«Все, что нам раньше говорили об этой семье, мягко выражаясь, неправда. Это самый оклеветанный царь за всю мировую историю. И я посчитал своим долгом людям донести эту правду», - сказал председатель набсовета музея памяти семьи императора Николая II Виктор Семенов.

Среди редких экспонатов можно выделить письмо императрицы Марии Федоровны к императору Вильгельму II, полученное им за два дня до объявления Германией войны России.

«Основные экспонаты посвящены семье императора Николая II, внутренней их жизни, взаимоотношениям, семейному быту, устройству семьи, а также отношению к России», - рассказала куратор музея памяти семьи императора Николая II Людмила Гросарчук.

Среди гостей, которые приехали на открытие музея, - члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, священнослужители, известные политики и артисты. Гости осмотрели территорию усадьбы и ознакомились с экспозицией.

«Я нахожусь под впечатлением. Здесь все приведено в порядок», - поделился народный артист России Сергей Мигицко.

Как символ единства российских музеев в подмосковной усадьбе офицеры императорской армии произвели залп из пушки 1905 года, а гости мероприятия высадили в парке дуб из Царского Села.

«Независимо, частный музей или государственный, главное - какой музейный фонд собран и насколько гармонично он будет смотреться. У нас хороший современный парк, развивается городской округ, и, безусловно, это будет один из центров притяжения наших жителей», - отметил депутат Государственной думы Роман Терюшков.