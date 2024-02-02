Музей Победы увековечит подвиги жителей Подольска

Инициатором создания раздела, посвященного героям, ветеранам и труженикам тыла Подольска, стала советник председателя «Трудовой доблести России» Валентина Дубинина. Планируется, что к этой деятельности привлекут учеников школ, сотрудников музеев, городских предприятий и архивов Подольска. Его создание планируют завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Валентины Дубининой, сохранение историй тружеников тыла является весьма важным, так как многие из них были несправедливо забыты.

«Моя цель - сделать так, чтобы призыв „Никто не забыт, ничто не забыто“ восторжествовал и мы могли смело говорить о тех, кто ковал Победу в тылу», - рассказала Валентина Дубинина.

Все желающие принять участие в масштабном проекте могут пополнить архив «Лица Победы» самостоятельно на сайте, лично в Музее Победы или в центрах «Мои документы». Он был запущен три года назад и рассчитан на хранение более 150 миллионов биографических материалов. Благодаря его реализации каждый гражданин может увековечит память о вкладе своих родственников, которые в годы войны находились на фронте или трудились в тылу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».