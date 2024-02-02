02 февраля 2024, 19:03

Музей Победы увековечит подвиги жителей Подольска

Пресс-служба Музея Победы
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Всенародный исторический депозитарий Музея Победы «Лица Победы» планирует запустить новый раздел, посвященный городу трудовой доблести Подольску. С соответствующим предложением выступила общественная организация «Трудовая доблесть России».

Инициатором создания раздела, посвященного героям, ветеранам и труженикам тыла Подольска, стала советник председателя «Трудовой доблести России» Валентина Дубинина. Планируется, что к этой деятельности привлекут учеников школ, сотрудников музеев, городских предприятий и архивов Подольска. Его создание планируют завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Валентины Дубининой, сохранение историй тружеников тыла является весьма важным, так как многие из них были несправедливо забыты.

«Моя цель - сделать так, чтобы призыв „Никто не забыт, ничто не забыто“ восторжествовал и мы могли смело говорить о тех, кто ковал Победу в тылу», - рассказала Валентина Дубинина.

Все желающие принять участие в масштабном проекте могут пополнить архив «Лица Победы» самостоятельно на сайте, лично в Музее Победы или в центрах «Мои документы». Он был запущен три года назад и рассчитан на хранение более 150 миллионов биографических материалов. Благодаря его реализации каждый гражданин может увековечит память о вкладе своих родственников, которые в годы войны находились на фронте или трудились в тылу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Подольск Музеи
02 февраля 2024, 18:53
Жителям Подольска разъяснили суммы коммунальных платежей за отопление в январе
Unsplash
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Министерство ЖКХ Московской области разъяснило жителям Подольска порядок расчета сумм коммунальных платежей за отопление в январе. В квитанциях был учтен недоначисленный ранее период — 16 дней декабря 2023 года.

Таким образом в стоимость отопления за январь вошел полуторамесячный объем оплаты за оказанную услугу. Такие платежки получили только жители тех домов, где установлены общедомовые приборы учеты.

Еще один фактор, который повлиял на объем потребления, - низкие температуры на улице за период, по которому выставлен платеж.

Все расчеты МосОблЕИРЦ произведены по поручению поставщика услуги РСО МУП «Подольская теплосеть».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ Отопление
02 февраля 2024, 18:53
Новую скульптуру установили в Центральном парке Долгопрудного
Министерство благоустройства Московской области
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Скульптуру «Бегущие дети. Детство» открыли в Центральном парке в Долгопрудном. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что в парке ведется комплексная модернизация по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Центральный парк в Долгопрудном открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты внешнего оформления и функциональности парков. Поэтому мы приняли решение привести это место в порядок, обновить инфраструктуру, чтобы оно еще много лет радовало жителей», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Арт-объект создали в «Мастерской Алексея Шилова». Он символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека. Новая скульптурная композиция также подчеркивает важность идеологии семьи.

В рамках модернизации в парке также обустроят входные группы, обновят дорожно-тропиночную сеть, приведут в порядок историческую аллею и установят сухой фонтан, а для любителей активного отдыха построят скейт-парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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Долгопрудный
02 февраля 2024, 18:43
Традиционные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Лыткарине 11 февраля
Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
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Соревнования «Лыткаринская лыжня» пройдут в Подмосковье 11 февраля. Регистрация на спортивное событие завершится 8 февраля в 18:00 на сайте.

​Групповые заявки от спортивных школ и клубов будут принимать на электронную почту vadimnorge@mail.ru также до 8 февраля. Регистрация на участие закроется, как только количество участников достигнет 500. На данный момент свое участие в соревнованиях подтвердили 400 человек.

Лыжная гонка состоится на трассе «Волкуша». На выбор участникам предложат дистанции в один, три и пять километров. На старт выйдут спортсмены разных возрастов - от восьми лет и старше. Победителей и призеров девяти возрастных групп наградят памятными кубками, медалями и дипломами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
02 февраля 2024, 18:22
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин рассказал о работе оперативных групп по вопросам энергетики
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Уже неделю в Подмосковье проводят координационный региональный штаб по модернизации теплоснабжения. В Московской области работают четыре рабочие оперативные группы, которые выезжают в округа и определяют первоочередные потребности в модернизации. Об их работе рассказал вице-губернатор Подмосковья, министр энергетики Евгений Хромушин

«Как известно: где тонко там и рвется, для того чтобы система теплоснабжения впредь не давала сбоев нам нужно свести воедино все ее самые „узкие“ места», - отметил Хромушин.

По его словам, работа муниципальных штабов по теплу продемонстрировала свою неэффективность. Именно поэтому вопросы теплоснабжения жителей подняли на уровень регионального правительства.

«Мы работаем на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формируем региональную государственную программу объектов теплоснабжения группы риска», - подчеркнул министр.

В первую очередь вопросы теплоснабжения начали решать в Подольске, Балашихе, Мытищах, Орехово-Зуеве, Раменском, Красногорске и других округах.

По словам Хромушина, жители ждут конкретных решений и действий. Именно поэтому повторение ситуации с перебоями тепла недопустимо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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