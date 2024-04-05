Музей отечественной ретро-техники появится в Мытищах в 2026 году

Музей станет не только местом хранения уникальных экспонатов из коллекции Евгения Шаманского, но и площадкой для проведения культурных и образовательных мероприятий, привлекая посетителей из разных регионов.

«Один из известнейших реставраторов автомобилей не только в России, но и в мире решил построить в нашем округе музей для своей коллекции. Мы рады поддержать проект», - отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Коллекция Шаманского включает в себя не только легковые и грузовые автомобили, но и военную технику, мотоциклы, а также велосипеды разных эпох. Многие экспонаты были тщательно восстановлены из почти утраченных состояний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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