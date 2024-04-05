05 апреля 2024, 19:29

Музей отечественной ретро-техники появится в Мытищах в 2026 году

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник объявил о планах строительства музея ретро-автомобилей и техники во время встречи с известным реставратором Евгением Шаманским. Музей возведут на улице Селезнева. Свои двери для посетителей по планам он откроет к 2026 году.

Музей станет не только местом хранения уникальных экспонатов из коллекции Евгения Шаманского, но и площадкой для проведения культурных и образовательных мероприятий, привлекая посетителей из разных регионов.

«Один из известнейших реставраторов автомобилей не только в России, но и в мире решил построить в нашем округе музей для своей коллекции. Мы рады поддержать проект», - отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Коллекция Шаманского включает в себя не только легковые и грузовые автомобили, но и военную технику, мотоциклы, а также велосипеды разных эпох. Многие экспонаты были тщательно восстановлены из почти утраченных состояний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Мытищи Строительство
05 апреля 2024, 20:35
Новую палату для выхаживания новорожденных открыли в Балашихинском роддоме
Телеканал «360»
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Еще одну новую палату для выхаживания недоношенных детей открыли в роддоме Балашихи. Сделали это в День врача-неонатолога.

Такая палата необходима для родителей и их детей, которые появились на свет раньше срока. Новорожденным будут оказывать медицинскую помощь, которая необходима при втором этапе выхаживания. Жить с ребенком здесь смогут оба родителя. Пациентов примут из разных родильных домов.

«В наше медучреждение на второй этап выхаживания переводят детей из других учреждений. Маме, которая находится в послеродовом периоде, важно быть постоянно с малышом. Сделали палату, где есть комнаты пребывания для мамы и папы. Думаю, палата будет пользоваться популярностью у наших пациентов», - сказала главный врач Балашинского родильного дома Наталья Алимова.

Палату открыли в день неонатолога - 5 апреля. В родильном доме Балашихи в микрорайоне Саввино таких специалистов трудится 15 человек. Специалистов поздравили с профессиональным праздником и вручили благодарственные письма главы округа.

С начала года в Балашихинском роддоме на свет появились почти тысяча детей, из 70 - недоношенными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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Роддома Врачи Балашиха
05 апреля 2024, 20:34
Второй этап реконструкции станции «Железнодорожная» в Балашихе завершат в 2025 году
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Станцию Железнодорожная четвертого диаметра перестраивают в Балашихе. На днях начался второй этап масштабных работ, которые завершат в 2025 году.

Строители демонтирую старую платформу № 4, возводят надфундаментную часть, обустраивают площадку и бурят сваи под фундамент северного вестибюля. Во второй этап реконструкции станции Железнодорожная входит обновление двух платформ и проходы к ним из павильона.

После полной реконструкции на станции будет работать четыре платформы, вдоль каждой будут навесы на всю длину. Также самый большой на Московском центральном диаметре мост-конкорс. На вокзале появится 15 эскалаторов и семь лифтов.

Первый этап стройки станции четвертого диаметра завершили в сентябре 2023 года. Сделали две платформы с навесами, построили южный павильон, где функционируют свыше 40 турникетов, 10 эскалаторов и четыре лифта. Благоустроили территорию возле вокзала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Балашиха МЦД
05 апреля 2024, 20:27
Свыше 600 обращений обработали на выездных администрациях в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Формат выездных администраций пользуется большой популярностью у жителей Химок. Специалисты приняли в работу с начала года уже свыше 600 обращений. Очередной прием профильных ведомств прошел 4 апреля.

Основные темы, которые волнуют жителей округа: транспортное обслуживание, благоустройство, ЖКХ, социальная поддержка. Выездные администрации позволяют решить вопросы оперативно и без проволочек. Так, жительница Химок Марина Иванова обратилась с просьбой улучшить жилищные условия.

«Получила положительный результат, сказали прийти в понедельник на прием, чтобы этот вопрос решить, рассмотреть возможность получения временного жилья», - рассказала Марина Иванова.

Всего с начала года в городском округе провели 15 выездных администраций. Следующая запланирована на 11 апреля. Она пройдет в деревне Брехово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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Благоустройство ЖКХ Химки
05 апреля 2024, 20:27
Истринский «Шишкин лес» признали лучшим на премии «Парки России»
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По итогам первой всероссийской парковой премии лесопарк «Шишкин лес», расположенный в селе Павловская Слобода, стал лучшим в номинации «Парк года. Большие города». Номинантов премии оценивались по нескольким критериям: общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим.

Победителей премии объявили и торжественно наградили на Международном форуме парков стран БРИКС. Лесопарк «Шишкин лес» стал победителем на выставке-конференции ParkSeason Expo 2024 парки в номинации «Парк года. Большие города».

Парковая премия является совместным проектом Минстроя России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, лесопарк в Павловской Слободе открыли только в прошлом году, но уже стал одним из самых посещаемых мест в округе и пользуется особой популярностью. Сюда целыми семьями приходят чтобы заняться спортом или просто погулять на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки

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