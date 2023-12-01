Музей народный инструментов в Балашихе стал лучшим на всероссийском конкурсе

Роман Ломов окончил РАМ имени Гнесиных, является хормейстером ДК «Чайка» и руководителем народного коллектива «Стежки-дорожки». За музей народных инструментов Роман ранее уже получил премию губернатора области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Среди НКО, государственных и муниципальных организаций лучшим признан «Музей дяди Ромы» из Балашихи. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что это музей народных инструментов при Доме культуры «Чайка».

Организатор собрания Роман Ломов отметил, что музей принимает как детей, так и взрослых. Здесь проводят бесплатные мастер-классы и концерты. В планах на 2024 год множество новых идей.