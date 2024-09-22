Музей кукол в Серпухове представил новую экспозицию в стиле XIX века

Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» прошел в Ярославле 10–11 сентября. Девятиклассницы из Лосино-Петровского Юлия Гудым и София Акишкина прошли конкурсный отбор и презентовали свои проекты.

Две ученицы Свердловской школы № 2 в Лосино-Петровском Юлия Гудым и София Акишкина прошли конкурсный отбор, создали свои проекты, решили кейсы от Акселератора «Высота» и ведущих российских компаний. Девушки представят свои проекты экспертам форума и поборются за победу.

Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Образование». В этом году его участниками стали 500 ребят в очном формате и 120 тысяч школьников, педагогов и наставников из 89 регионов дистанционно.

Подростки осваивают современные методы создания проектов, изучают новые национальные цели и приоритеты развития страны до 2030 года. Также дети дискутируют в пленарных сессиях и тематических лабораториях.

Как стать участником форума профессиональной ориентации «Проектория» в следующей году можно узнать на сайте.

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