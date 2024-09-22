22 сентября 2024, 20:46

Музей кукол в Серпухове представил новую экспозицию в стиле XIX века

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Новую выставку «Ситцевый бал» в стиле XIX века подготовил музей «Кукольный дом» имени Галины Крюковой. Для проекта и к юбилею Серпухова мастера создали порядка 30 уникальных экспонатов.

Каждую из 30 кукол изготовили в различных техниках: текстильные, вязанные и чулочно-носочные. Для них сшили наряды из ситца, произведенного в советское время. Именно он прославил Серпухов в XIX–XX веках.

Музей кукол существуют в городском округе Серпухов уже более 15 лет. Нина Сапожникова совместно с мастерицами проекта продолжают дело основательницы творческой мастерской Галины Крюковой.

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Музеи Серпухов
22 сентября 2024, 21:14
Ученики из Лосино-Петровского представили проекты на форуме профориентации
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Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» прошел в Ярославле 10–11 сентября. Девятиклассницы из Лосино-Петровского Юлия Гудым и София Акишкина прошли конкурсный отбор и презентовали свои проекты.

Две ученицы Свердловской школы № 2 в Лосино-Петровском Юлия Гудым и София Акишкина прошли конкурсный отбор, создали свои проекты, решили кейсы от Акселератора «Высота» и ведущих российских компаний. Девушки представят свои проекты экспертам форума и поборются за победу.

Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Образование». В этом году его участниками стали 500 ребят в очном формате и 120 тысяч школьников, педагогов и наставников из 89 регионов дистанционно.

Подростки осваивают современные методы создания проектов, изучают новые национальные цели и приоритеты развития страны до 2030 года. Также дети дискутируют в пленарных сессиях и тематических лабораториях.

Как стать участником форума профессиональной ориентации «Проектория» в следующей году можно узнать на сайте.

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Школьники Лосино-Петровский
22 сентября 2024, 21:00
Мастер-класс по оказанию первой медпомощи провели для кадетов Лосино-Петровского
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В Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» в Щелково прошло занятие по оказанию доврачебной медицинской помощи. На него по приглашению председателя «Движения Первых» Светланы Гераскиной приехали кадеты из Лосино-Петровского.

Кадеты Свердловской школы № 2 в Лосино-Петровском приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятие организовали в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». Его создали и курируют участники сообществ «Движение Первых» и «Российский Красный Крест».

Занятие для ребят провела инструктор Щелковского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Юлия Новосельцева. В Лосино-Петровском 27 сентября состоится муниципальный этап по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, в котором примут участие команды школ городского округа.

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Скорая помощь Медицина Лосино-Петровский
22 сентября 2024, 20:36
Еще 55 подростков из Серпухова стали юнармейцами
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Накануне Дня Серпухова ряды Юнармии пополнили 55 школьников. Ребят торжественно поздравили генерал-майор Михаил Баитов, местные депутаты и иерей серпуховского церковного округа. На мероприятии 13 подросткам вручили паспорта РФ.

Поздравить школьников собрались начальник Серпуховского филиала военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, генерал-майор Михаил Баитов, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга и благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.

Подростки успешно выступают на олимпиадах и конкурсах разного уровня, участвуют в спортивных соревнованиях и волонтерской деятельности. Так, в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» вступили 55 ребят, а свои первые паспорта получили 13 юных жителей Серпухова.

«Молодежь Серпухова - активная, целеустремленная, перспективная, разностороння и талантливая. Все они прославляют наш муниципалитет, являются его будущим. Впереди у юных серпуховичей интересная жизнь, наполненная яркими событиями», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Серпухов Школьники Патриотизм
22 сентября 2024, 19:26
Жители Дмитровского Погоста в Шатуре впервые приняли участие на форуме ЖКХ
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Муниципальный форум «Управдом» в первый раз организовали для жителей села Дмитровский Погост городского округа Шатура. Он состоялся в местном доме культуры.

Открыл мероприятие доклад заместителя главы Шатуры Сергея Пигуля. Он рассказал о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

«Призываю жителей участвовать в проверках содержания своих домов, помогать выявлять недостатки», - сказал Сергей Пигуль.

Руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Маргарита Козлова отметила, что при осмотре местного жилфонда нарушений не обнаружили: в подвалах домов сухо, в подъездах убрали мусор, контейнерные площадки облагородили.

«Люди должны быть не просто собственниками, но и хозяевами своего общедомового имущества», - подчеркнула она.

Замначальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры Валерия Ермакова напомнила о порядке уборки площадок для сбора мусора. Она разъяснила, что стройотходы и крупногабаритный мусор запрещено выбрасывать в серые и синие баки. Для утилизации таких отходов необходимо заказать бункер.

Присутствующим на форуме рассказали и об удобстве онлайн-оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на мероприятии обсудили вопросы капремонта кровли и цоколя, правильности начислений за общедомовые нужды.

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Благоустройство ЖКХ Шатура

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