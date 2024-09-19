19 сентября 2024, 15:47

Музей истории космоса открыли в школе № 18 в Изумрудных Холмах

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Экспозицию на космическую тему подготовили в школе № 18 в Изумрудных Холмах. Там открыли тематический музей. Экскурсии по немупроводят старшеклассники.

На выставке можно увидеть фотографии первооткрывателей космического пространства и современных исследователей, проект статуи «Белка и Стрелка» и макет МКС, модели кораблей «Восход» и «Союз».

Экскурсии по музею проводят участники команды «Энергия» - 10 учениц 8-9 классов школы № 18. Накануне с экспозицией они познакомили научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Валентину Танайлову. Вместе с коллегами она получила грант Российского научного фонда, посвященный теме исследования наследия и памяти.

«От локального музея, школьного, ожидаешь какого-то меньшего масштаба. Здесь все очень детально, действительно такой очень подход. Очень понравились девушки, которые это все рассказали. Кажется, ребята, которые здесь принимают участие в работе музея, действительно заинтересованы, им действительно это нравится. Я пожелаю не только сохранить, но и приумножить то, что здесь находится, и продолжать продвигать это людям, подрастающему поколению, потому что, как меня в семье воспитывали, космос - это наше будущее, поэтому это очень важно», - поделилась Валентина Танайлова.

После экскурсии для гостьи провели онлайн-квест. Также она встретилась с юными знатоками темы космоса.

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Красногорск Школы Экскурсии Музеи Космос
19 сентября 2024, 15:46
Благоустройство сквера вблизи гимназии № 56 завершилось в Люберцах
Unsplash
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В Люберцах благоустроили территорию рядом с гимназией № 56 и техникумом, превратив пустырь в космический сквер. Это связано с тем, что школа носит имя Юрия Гагарина. В сквере появились рисунки созвездий на асфальте, 26-метровый спортивный снаряд, лавочки, качели и пергола для родителей.

Для детей установили безопасную площадку с современным покрытием. Сквер также оборудован освещением и видеонаблюдением. Благоустройство длилось менее трех месяцев, а на фасаде одного из домов появился мурал с портретом авиаконструктора Семена Алексеева, ставшим частью космической тематики.

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Открытие сквера, на котором присутствовал глава округа Владимир Волков, стало радостным событием. Школьников угостили мороженым и предложили прокатиться на аттракционах.

Благоустройство Люберцы
19 сентября 2024, 15:37
Первые занятия федерального проекта по самозащите женщин провели в Подмосковье
Телеканал «360»
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Федеральный проект по самозащите женщин «Бить надо первой!» запустили в Подмосковье. О миссии социальной программы в интервью Юлии Минаковской рассказал депутат Мособлдумы, руководитель фракции «Новые люди» Лев Закиров.

«Домашнее насилие - это не норма. Женщины страдают. Странно, когда тебя бьют, а ты еще и терпишь, считаешь, что он тебя так любит», - говорит депутат.

Проект «Бить надо первой!» запустили по инициативе женщин-депутатов Госдумы. Задача простая: научить самозащите, дать поддержку и уверенность.

«Если мужчина проявляет агрессию, есть разные способы защититься. Мы не призываем женщин бить в ответ, суть - научиться самообороне. Есть женщины, которые не могут ответить. Для них и будет работать этот проект», - добавил Закиров.

Первые занятия уже прошли в Королеве и Долгопрудном, на очереди Дубна, Одинцово, Солнечногорск.

Узнать больше о проекте и записаться на тренировку можно на сайте.

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Женщины
19 сентября 2024, 15:03
Соревнования по парусному спорту пройдут в Мытищах в сентябре
Администрация г.о. Мытищи
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В акватории Пироговского водохранилища в Мытищах с 20 по 24 сентября пройдут три крупных турнира с участием ведущих яхтсменов. В округе состоятся международная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, всероссийская регата «Кубок России по инклюзивному парусному спорту» и фиджитал-регата.

В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов из 84 регионов России, а также из Индии, Китая, Белоруссии, Абхазии и стран Африки. Среди участников известные яхтсмены Светлана и Алексей Черепановы, обладатель Кубка России Петр Борисенко.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что почетными гостями станут старший тренер сборной России Сергей Московцев, космонавт Олег Артемьев и чемпион мира Сергей Волчков.

Фиджитал-регата объединит традиционные парусные гонки и радиоуправляемые модели. Напомним, турниры поддерживаются Фондом президентских грантов и проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Мытищи
19 сентября 2024, 14:37
«Мострансавто» начало обслуживание новых маршрутов в Котельниках
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Два новых маршрута начало обслуживать «Мострансавто» в Котельниках. На них жители смогут воспользоваться соцкартами, чтобы оплатить проезд.

Маршрут № 872к от микрорайона Южный до станции метро Волжской, а также № 1229к от торгового центра «Мега» Белая Дача до станций Люберцы и Железнодорожной из Котельников теперь будет обслуживать «Мострансавто».

На маршрутах будут действовать нерегулируемые тарифы с мерами социальной поддержки. Так, определенные категории жителей Подмосковья смогут оплатить проезд с помощью социальных карт.

Также поездки можно будет оплатить, используя банковские карты, а также «Стрелку» и «Тройку».

Отметим, что актуальное расписание можно найти на остановках и на официальном сайте «Мострансавто».

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Автобусы Котельники

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