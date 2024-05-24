Музей «Дом Сурановых» в Коломне получил национальную премию имени Лихачева

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что «Дом Сурановых» одержал победу в номинации «Музейные маршруты». Это многослойный проект, который позволяет развивать множество новых локальных брендов, связанных с коломенской династией купцов Сурановых. Каждая вещь здесь приобретает свою историю, погружая туристов в атмосферу старины.

Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а восстановить и реставрировать дом помогли разные организации и специалисты.

«Дом Сурановых» - единственный подмосковный проект, победивший в конкурсе. Всего от Московской области было подано 36 заявок.

Национальная премия Лихачева вручается впервые. Ее учредили для поиска и поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там же можно больше узнать про «Дом Сурановых» и о доступных экскурсиях по Коломне.

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