Музей «Чай с вареньем» в Ликино-Дулеве переехал в новое здание

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Новое помещение в 10 раз больше предыдущего. Теперь в нем есть просторная столовая и хлопковый салон. Отдельную комнату отвели для сувенирной лавки.

В ходе выставки экскурсантам рассказывают, как жили наши предки и делятся секретами чаепития. Все экспонаты музея можно трогать, вдыхать их ароматы и пробовать на вкус.

Часто здесь проводят мастер-классы и занятия с детьми по различным направлениям: расписывают пряники, учатся рисовать знаменитую дулевскую агашку или делают свечи.

В прошлом году экскурсия «Трогательного музея „Чай с вареньем“ стала лауреатом первой степени всероссийской туристской премии „Маршрут года“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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