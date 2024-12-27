Музей «Боевое братство» открыли в школе № 32 в Мытищах

Открытие музея стало элементом патриотического воспитания школьников. Также прошла церемония посвящения восьми ребят в ряды юнармии. Они получили значки из рук товарищей.

«Открытие музея - важное событие не только для юнармейцев, но и для всей школы. Мы должны чтить память тех, кто сражался за нашу страну в Афганистане, Чечне и в ходе специальной военной операции, которая проходит сейчас. Их подвиги не должны быть забыты. Создание музея - не только дань уважения, но и способ патриотического воспитания нашей молодежи», - отметила первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова.

В музее представили экспонаты, которые олицетворяют подвиги солдат, офицеров и простых людей. Представитель фонда «Живой город» Вера Терентьева подарила переносной элитный ракетный комплекс. Коллекция также пополнилась картиной, написанной в судии военных художников имени М. Б. Грекова. На ней изображен мытищинский боец со знаменем Победы.