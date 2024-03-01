Музеи КПО «Восток» и «Нева» пополнились уникальными экспонатами с сортировочных линий

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На КПО «Восток» обнаружили облигации государственного внутреннего выигрышного займа, а на КПО «Нева» было найдено пять томов произведений генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева под названием «Ленинский курс».

Находки из мусорных контейнеров, собранные региональными операторами компании «ЭкоЛайн», вызывают яркие эмоции у посетителей музеев и стали объектами повышенного внимания. Проект «ЭкоЛайн» был ранее удостоен специального приза на «Зеленой премии-2023» в категории «Инициативы отраслевых компаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Посетите онлайн-версию музея «Культурный слой» можно по ссылке.

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