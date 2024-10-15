15 октября 2024, 16:35

Музеи и предприятия Коломны приняли участие в международной туристической выставке

Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Международная выставка профессионалов туриндустрии «Интурмаркет.Байкал» проходила в Иркутске в течение трех дней. Стенд Коломны стал одним из самых посещаемых на форуме.

Выставка собрала более 200 организаций и представителей разных регионов, которые делились проектами по развитию туризма. Коломну представляли управление по культуре и туризму администрации муниципалитета, арт-квартал «Патефонка», музей-мануфактура «Душистыя радости», мастерская Delini Design и Музейная фабрика пастилы.

На стенде городского округа посетителям рассказывали о знаковых мероприятиях, об истории коломенского кремля, интересных туристических местах. Все желающие смогли также оценить вкусную продукцию из Коломны.

Воссоздавшая пастилу и сделавшая ее визитной карточкой Коломны Елена Дмитриева встретилась на форуме с автором рецепта сувенирного торта «Иркутск» Любовью Верхозиной.

Гостям выставки очень понравились костюмы, представленные мастерами из Delini Design. Яркие образы были созданы из тканей с историческими принтами, которые производит озерское предприятие «Товарищество мануфактур Щербакова и сыновей».

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Коломна Выставки Туризм
15 октября 2024, 16:17
Подмосковные студенты поучаствовали во всероссийском экономическом диктанте
Татьяна Максимова
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Более 170 подмосковных старшеклассников и студентов приняли участие в ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». В этом году мероприятие провели под девизом «Сильная экономика — процветающая Россия!».

Испытания прошли в областном филиале Президентской академии. Молодые люди отвечали на каверзные вопросы, касающиеся знаний важных экономических реформ и политических решений.

«Мы не первый год приглашаем наших учеников проверить свои знания во всероссийском экономическом диктанте. И радует, что они показывают хорошие результаты», - рассказала учитель истории и обществознания школы № 10 Красногорска Нелли Свиридова.

Максимальное количество баллов за диктант - 100, а победителями станут те, кто наберет 90 и выше.

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Красногорск Школы Студенты Экономика
15 октября 2024, 16:07
Андрей Киселев из Озер стал призером фотоконкурса Комлесхоза
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Фотограф Андрей Киселев из города Озеры стал одним из призеров конкурса «Успей за летом» от Комлесхоза. Работа с улиткой и грибом вошла в число лучших и принесла автору первое место.

Андрей - опытный фотограф, и это не первый его опыт участия в конкурсах Комитета лесного хозяйства. Все его работы отличаются удивительной красотой и глубиной.

«Я хочу выразить огромную благодарность организаторам за приятные и памятные подарки. Очень рад, что моя фотография так высоко оценена», - отметил призер.

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Награду одному из победителей фотоконкурса вручил старший участковый лесничий Ступинского филиала «Мособллес» Никита Гудков. Кадр Андрея Киселева отобрали в числе лучших среди множества конкурсных работ, представленных участниками.

Коломна Озеры
15 октября 2024, 14:54
Певица из Старой Купавны стала лауреатом областного конкурса фольклорных солистов
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Ирина Третьякова из Старой Купавны успешно выступила на конкурсе фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Женщина стала лауреатом третий степени в номинации «Соло» старшая группа.

В культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялось открытие Московского областного открытого конкурса в рамках межрегиональных Ярковских чтений «Традиционная народная культура Средней России: сохранение и актуализация». Руководитель детской фолк-студии «Радогость» из Старой Купавны приняла участие в этом мероприятии.

Творческие коллективы и солисты из более чем 10 городов Московской области продемонстрировали свой талант и красоту русских песен, зарядив зал позитивом и хорошим настроением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Песни Богородский конкурсы
15 октября 2024, 14:54
Дни открытых дверей для школьников с ОВЗ прошли в колледже «Энергия»
Министерство образования МО
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В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове и Балашихе прошли дни открытых дверей для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Перед школьниками и их родителями выступили заведующие подразделениями, которые рассказали о структуре учебных заведений, специальностях и особенностях образовательного процесса. Мастера производственного обучения поделились информацией о возможностях трудоустройства для будущих абитуриентов, преподаватели провели мастер-классы и ответили на вопросы.

Желающие смогли попробовать свои силы в профориентационных мастер-классах. Студенты колледжа подготовили выставку рисунков и творческие номера, а в Реутове педагоги-наставники провели открытый мастер-класс по поварскому искусству.

В мероприятиях приняли участие более 50 школьников из специализированных учебных заведений Подмосковья.

«Результативность таких мероприятий не оценишь в точных цифрах, здесь другие критерии. Все ребята, присутствующие на дне открытых дверей, уходили с твердой уверенностью, что обучение в нашем колледже - это их мечта», - отметил директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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Реутов Балашиха Образование

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