Мусорные навалы в Воскресенске убрали по просьбе жителей
Жители Воскресенска сообщили о навалах мусора на улице Рабочей вблизи дома № 117 через «Добродел». Инспекторы ГУСТ заявили, что обращение взяли в работу и недочет устранили за сутки.
«Пригласили на место нарушения коммунальное предприятие: навалы убрали в течение дня, подобрали мелкий мусор, очистили территорию», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Жителям Московской области напоминают, что в территориальные отделы можно обратиться напрямую. С их адресами можно ознакомиться на карте.
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