Мусорные навалы в Воскресенске убрали по просьбе жителей

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«Пригласили на место нарушения коммунальное предприятие: навалы убрали в течение дня, подобрали мелкий мусор, очистили территорию», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Жителям Московской области напоминают, что в территориальные отделы можно обратиться напрямую. С их адресами можно ознакомиться на карте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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