Мурал с изображением героя СССР завершат в Подольске через неделю

Изображение самолета, звезды, фуражки и георгиевской ленты уже готовы, осталось лишь немного дорисовать китель. Художник-граффитист Илья Демченко сообщил, что ему предстоит еще много работы над лицом и цветами.

Этот проект является самым крупным у Ильи Демченко, требующим больше усилий, чем он предвидел. Сначала работы задержали майские снегопады, а затем оказалось, что солнце усложняет процесс, обвеивая краски, что затрудняет выбор оттенков.

Художники работают над крупными участками днем, а утром или вечером добавляют детали или тени. Кроме того, при создании мурала пришлось провести исследования и изучить множество мелких деталей.

Илья Демченко отметил, что из-за старой фотографии Виктора Талалихина, с которой они работали, некоторые детали были размыты. Поэтому им пришлось дополнительно исследовать, какие элементы должны быть на фуражке, звезде и самолете.

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