Мурал полного кавалера ордена Славы Владимира Преснова открыли в Домодедове

«Наши дети, конечно же, в восторге от этого мурала. В дальнейшем мы планируем здесь же открыть музей», - поделилась Диана Ващенко.

Благодаря проекту «Лица Героев» молодое поколение узнает о подвигах своих предков, а их доблестные истории сохраняются для новых поколений.

Герой родился и вырос в Домодедове. Во время Великой Отечественной войны за свои подвиги несколько раз получал высокие государственные награды.

На церемонию торжественного открытия памятной стены пришли не только педагоги и ученики школы, но и глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Это не просто нарисованное на стене лицо героя, также здесь представлена история его подвигов, и лучшее тому подтверждение - статус полного кавалера ордена Славы», - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Заместитель директора школы по воспитательной работе Диана Ващенко рассказала, что подготовка к открытию была довольно долгой, мурал рисовали на протяжении месяца.