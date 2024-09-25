Муниципальный этап всероссийского конкурса педагогов стартовал в Химках

Педагоги в рамках конкурса прошли первое испытание «У меня это хорошо получается». Они рассказали о своем пути в профессии и поделились новаторскими идеями.

«Такие конкурсы позволяют молодым учителям заявить о себе. Кроме того, они направлены на создание условий для развития творческого потенциала педагогов», - отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Участникам конкурса предстоит пройти еще два испытания: «Учебное занятие» и «Дискуссия», которые проведут с 25 сентября по 9 октября.

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