01 декабря 2024, 13:11

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2024» провели в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2024». В нем приняли участие четыре воспитателя, которые продемонстрировали свои навыки и креативность.

Конкурс прошел в несколько этапов: участники представляли портфолио, проводили открытые занятия, мастер-классы и делились опытом работы. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и сложность выбора победителя.

По итогам конкурса призером стала Александра Рузметова, воспитатель детского сада «Чайка». Она была отмечена за оригинальные подходы в обучении детей. Победу одержала Ольга Гринева, инструктор по физической культуре детского сада «Сказка». Она представит Лобню на областном этапе конкурса, который пройдет в апреле 2025 года.

«Ольга Сергеевна, вся Лобня будет поддерживать вас. Желаем удачи в следующем этапе! А всех участников хочу поблагодарить за упорство и труд», - сказала глава города Анна Кротова.

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Лобня конкурсы
01 декабря 2024, 14:36
Глава Люберец Волков поздравил однопартийцев с 23-летием «Единой России»
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Глава городского округа Люберцы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков поздравил однопартийцев и сторонников с 23-летием со дня основания партии. Люберецкое отделение насчитывает около четырех тысяч членов и более трех тысяч сторонников.

Глава округа отметил, что одним из главных направлений работы остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. С начала спецоперации партийцы собрали и отправили на фронт и в новые регионы свыше 175 тонн гуманитарной помощи.

Он также отметил, что за прошедший год члены партии провели более 600 мероприятий, обработали свыше 600 обращений граждан, а реализация ключевых партийных инициатив позволила люберецкому отделению войти в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем единомышленникам за их вклад, активность и стремление достигать поставленных целей», - подытожил Владимир Волков.

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Праздники Люберцы «Единая Россия»
01 декабря 2024, 13:09
Администрация Воскресенска провела встречу с жителями поселка Фосфоритный
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В поселке Фосфоритный в минувшую среду прошла встреча местных жителей с главой муниципалитета Алексеем Малкиным, его заместителями и профильными специалистами в формате выездной администрации. Это мероприятие дало возможность жителям напрямую обсудить важные вопросы и получить оперативные ответы от представителей власти.

Жители также обратились к представителям администрации с вопросами благоустройства, содержания дорог и подготовки к зимнему периоду. В частности, обсуждались планы по уборке снега и поддержанию порядка на дворовых территориях.

«Большинство вопросов касаются планирования: как будет организована уборка снега зимой, как часто будут приводить в порядок дворы. Примечательно, что жалоб на отопление не поступало. Многие из поднятых вопросов удалось решить прямо во время встречи», - отметил Алексей Малкин.

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Одной из центральных тем встречи стало обращение Татьяны Катериной, руководителя Комитета семей воинов Отечества городского округа Воскресенск. Она подняла вопрос о поддержке семей участников специальной военной операции, предложив организовать для жен и детей военнослужащих мероприятия, которые помогут им справляться с трудностями и не чувствовать себя одинокими.

«Очень важно, чтобы семьи наших защитников не оставались один на один со своими переживаниями. Дети должны иметь возможность участвовать в праздниках и различных активностях, которые отвлекут их от тревог», - отметила Татьяна.

Она также сообщила, что ее вопросы были решены прямо на месте. В частности, было принято решение о выделении билетов на новогодние мероприятия для детей военнослужащих.

Татьяна активно занимается поддержкой семей воинов, находящихся в зоне СВО, а также регулярно организует помощь для бойцов. Она поддерживает постоянный контакт с семьями военнослужащих и помогает решать их насущные проблемы.

Воскресенск
01 декабря 2024, 13:06
Школы и детские сады в Лобне украсили к Новому году
Unsplash
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Родители, воспитанники и педагоги в Лобне украсили образовательные учреждения к Новому году и Рождеству. Они сами выбрали тематики убранства и изготовили игрушки на мастер-классах.

Готовиться к Новому году начали задолго до праздника - кабинеты и холлы украсили еще за месяц до Нового года.

«С каждого класса мы берем по украшению, и вот наш класс тоже принял участие. Камин, который стоит сзади, делали наши замечательные мамы. Постепенно мы украшаем нашу школу, надеемся, что она будет самой лучшей в городе», - сказала ученица 5 класса София Гогулина.

В лицее «Авиатика» учатся более 1500 тысяч учеников. Украшали учебное заведение не только воспитанники, но и родители.

«У нас лицей очень-очень большой. Мне кажется, что у детей уже должна быть атмосфера праздника. У нас есть одна единая тема - это русская зима. Каждый классный руководитель придерживается этой тематики, и каждый наш класс будет украшен в русскую зиму», - сказала педагог-организатор лицея «Авиатика» Татьяна Слесаренко.

Украшать школы и детские сады в Лобне - давняя традиция. Каждый год образовательные учреждения выбирают тематику, которой будут соответствовать украшения. Например, в школе № 9 воцарилась сказка. Каждый класс старается проявить фантазию: кто-то использует трафареты и краски, кто-то - аппликации из бумаги или фольги. Старшие ребят развешивают на елке игрушки и гирлянды, а младшие вырезают снежинки и мастерят подарочные коробки.

«Мы хотели сделать сказку для наших детей, потому что школа занимает очень большое место в жизни каждого человека, и школа - это маленькая жизнь, которая у наших детей началась только сейчас - в первый год. Новый год - это, конечно же, чудеса и сказки», - сказала мама ученика 1 класса Татьяна Андрусевская.

Педагоги уверенны, что подготовка к Новому году не только развлекает ребят, но и воспитывает: они учатся работать в команде ради общего результата.

«Конечно, новый год - это всегда праздник. Дети с удовольствием готовятся к этому празднику. У нас в планах - мастерить различные поделки. В прошлом году у нас был парад снеговиков, в этом году - герои русских сказок. Будем рисовать, лепить, раскрашивать», - добавила классный руководитель Татьяна Самерханова.

Воспитанники детских садов и их родители украшают не только внутренние помещения, но и детские площадки на улице. В «Чайке» под туями поселили сказочных зверей.

«Огромная благодарность нашим родителям, сотрудникам и коллегам. Пускай все то, что мы делаем для наших детей, обязательно их радует», - добавила директор школы № 9 Ирина Кырма.

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Школы Лобня Детские сады Новый год
30 ноября 2024, 18:56
Жителям Мытищ напомнили о преимуществах онлайн-собраний собственников жилья
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации городского округа состоялся круглый стол с участием представителей ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Его посвятили вопросам перехода на электронные голосования собственников посредством Государственной информационной системы.

Заместитель главы городского округа Иван Яськив напомнил участникам встречи о важности общего собрания собственников как ключевого инструмента управления многоквартирным домом и принятия решений, касающихся его содержания и обслуживания. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют проводить такие собрания заочно, используя электронные платформы.

Собравшимся рассказали о двух доступных системах для проведения электронных голосований: региональной программе и федеральной платформе ГИС ЖКХ, которая действует на всей территории России. Особое внимание было уделено преимуществам федеральной программы.

Как сообщили в администрации, в городском округе Мытищи управляющими организациями инициировано проведение общих собраний собственников через ГИС ЖКХ по 199 многоквартирным домам. На сегодняшний день 105 собраний уже успешно завершены.

Переход на электронные формы голосования позволяет упростить процесс принятия решений, повысить прозрачность и доступность участия для всех собственников жилья.

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ЖКХ Мытищи

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