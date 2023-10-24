Муниципальные бюджеты Подмосковья получили 275 миллионов рублей с платы за перераспределение земли в этом году
Городские округа Подмосковья получили почти 275 миллионов рублей за перераспределение земли в этом году. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.
Перераспределение земли - это так называемые «прирезки» к существующим участкам, которые находятся в частной собственности. По закону, хозяева могут выкупить их за 50% от кадастровой стоимости.
«Есть и те, кто присоединил участок земли самовольно. Такие самозахваты выявляют земельные инспекторы. Чтобы привести все к законному знаменателю, есть два пути: перераспределить участок, оформив официально „прирезку“, либо его освободить», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
С начала года в результате продажи «прирезок» в муниципальные бюджеты городских округов поступило порядка 275 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться услугой и узаконить часть смежной территории, заявителю необходимо обратиться на РПГУ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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