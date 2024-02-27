Муфтия Подмосковья Рушана Аббясова переизбрали на новый срок

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин отметил, что Духовное управление мусульман Московской области - одно из самых активных и быстрорастущих в масштабах всей страны. В регионе открываются новые мечети и молельные дома, создаются местные религиозные организации, налаживается общинная жизнь. Духовный лидер российских мусульман выразил свое уважение и искреннюю признательность председателю ДУМ Подмосковья Рушану Аббясову за его большой личный вклад в общее дело.

«Для меня большая отрада видеть и знать, что деятельность Рушана хазрата пользуется поддержкой и направлена во благо своих единоверцев во имя сохранения межнационального мира и согласия в нашем обществе» - сказал Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.

Ильдар Габдрахманов зачитал участникам приветственный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. За поддержку главу региона поблагодарил Рушан Аббясов.

На собрании отметили, что в планах общины на ближайшие годы развивать религиозную инфраструктуру и благотворительность, поддерживать участников спецоперации и членов их семей, повышать уровень квалификации имамов и просвещать верующих.

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