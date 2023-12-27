27 декабря 2023, 21:34

Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие в акции «Елка желаний»

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Муфтий Московской области Рушан Аббясов поучаствовал в акции «Елка желаний». Он исполнил желание 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой. Девочка мечтала увидеть Москву и побывать на елке в Кремле.


В итоге Виктория с мамой провели два дня в Москве, побывали в цирке Никулина на Цветном бульваре и в Третьяковской галерее. Рушан Аббясов провел Виктории экскурсию по Московской Соборной мечети, подарил билеты на елку в Кремль и планшет для творчества.

«Хочу вас поприветствовать в главной мечети страны - в Московской Соборной мечети, которая в 2015 году после масштабной реставрации открыла свои двери. Мы, представители разных религий, живем в мире и согласии», - рассказал муфтий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья.

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Дети Новый год
27 декабря 2023, 22:17
Водонапорную башню Зарайска превратили в смотровую площадку
Дарья Московцева
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Водонапорную башню 1916-го года постройки в Зарайске отреставрировали. Теперь прекрасный образчик промышленной архитектуры начала XX века стал смотровой пощадкой.

Восьмигранную башню выстроили в четыре яруса из кирпича и украсили машикулями. Это навесные бойницы. Высота объекта составляет 29 метров.

На верхней площадке установили подзорную трубу для посетителей. Наверх можно подняться по лестнице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск
27 декабря 2023, 21:15
Волонтеры Подмосковья рассказали гостям форума «Россия» о поддержке новых регионов
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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На выставке-форуме «Россия» состоялся День Московской области. В рамках мероприятия прошло обсуждение «Доброе дело» с участием активистов «Волонтеры Подмосковья». Стенд региона посетил губернатор Андрей Воробьев.

На данный момент в Подмосковье насчитывается более двух миллионов молодых людей, действуют свыше 400 молодежных организаций.

«В рамках второго паблик-тока волонтеры Подмосковья рассказали про нашу региональную акцию „Доброе дело“ - здесь нам тоже есть, чем поделиться. В рамках гуманитарной миссии мы собрали и отправили на новые территории более пяти тысяч тонн помощи и совершили 136 рейсов на Донбасс», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Волонтеры обсудили поддержку СВО, работу во время пандемии. По словам руководитель подмосковного движения «Волонтеры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества Пушкино Никиты Ильичева, активность в эти периоды помогла в организации движения.

Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники. В итоге губернатор поддержал идею. Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжается до сих пор.

«Первое, чем мы должны заниматься - социализация этих ребят. Если вы думаете, что это пройдет мимо вас, то ошибаетесь. Потому мы стараемся привлекать их к различным мероприятиям», - сказал Никита Ильичев.

Также руководители молодежных организаций и движений рассказали, как получить грант на развитие проекта.

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Волонтеры Андрей Воробьев Новый год Выставка-форум «Россия»
27 декабря 2023, 20:48
Игорь Бутман: фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье в 2024 году
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На подмосковном стенде состоялся День Московской области в рамках выставки-форума «Россия». На мероприятии прошла встреча с народным артистом России и саксофонистом Игорем Бутманом. Он рассказал, что в следующем году в нескольких городах региона пройдет международный фестиваль «Джазовые сезоны».

Так, музыкальное событие состоится 17 и 18 августа в музее-заповеднике Горки Ленинские.

«Ожидаем самых известных джазовых музыкантов, будут и звезды популярной музыки. Мы пригласили Полину Гагарину. Это будет интереснейшая программа - фонопоп-музыка со многими элементами джаза. Я слушал ее выступление с Ильдаром Абдразаковым, которого тоже ждем в Горках Ленинские», - рассказал Игорь Бутман.

В рамках встречи квинтет Бутмана выступил перед зрителями. Позднее он рассказал, что фестиваль «Джазовые сезоны» входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйров в России. В разные годы на фестивале выступали Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль и другие. Помимо выступлений пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, кузнечному делу и другие активности.

«Мы очень рады, что в следующем году наш культурный проект „Джазовые сезоны“, который мы проводим в августе в одном из красивейших уголков Подмосковья, будет праздновать 10-летний юбилей», - добавил Бутман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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Выставки Музыка Фестивали Выставка-форум «Россия»
27 декабря 2023, 20:29
Воробьев: гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогут написать письмо Деду Морозу
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Гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проект принадлежит «Сберу». Также гостям на подмосковном стенде помогал виртуальный помощник «Салют». Письмо Деду Морозу и открытки родным можно отправить по электронной почте. Также ими можно поделиться в соцсетях.

«На подмосковном стенде выставки „Россия“ мы постарались отразить эту идею в виде игры-стратегии, в основе которой лежит принцип работы платформы „Добродел“. В реальной жизни „Добродел“ - это большой объем цифровых данных, обращений жителей, всего, что волнует людей», - рассказал Воробьев.

Система GigаСhat доступна владельцам умных колонок Sberboom и Sberboom Mini, ТВ-приставки SberBox или телевизора Sber. Для этого следует жать команду «Салют, напиши Деду Морозу».

«Московская область оперативно внедряет технологии искусственного интеллекта, которые значительно повышают эффективность работы. Так, в здравоохранении технологии AI помогают врачам в заполнении медицинской документации - сервис голосового ввода позволяет сократить время заполнения документов. GigаСhat может быть использован как помощник при обработке обращений жителей Московской области по социальной тематике», - сообщил вице-президент - председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

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