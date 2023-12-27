Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие в акции «Елка желаний»





В итоге Виктория с мамой провели два дня в Москве, побывали в цирке Никулина на Цветном бульваре и в Третьяковской галерее. Рушан Аббясов провел Виктории экскурсию по Московской Соборной мечети, подарил билеты на елку в Кремль и планшет для творчества.

«Хочу вас поприветствовать в главной мечети страны - в Московской Соборной мечети, которая в 2015 году после масштабной реставрации открыла свои двери. Мы, представители разных религий, живем в мире и согласии», - рассказал муфтий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья.

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