16 сентября 2024, 18:14

Можайской больнице исполнилось 193 года

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Можайская больница отмечает день рождения 16 сентября. Со дня основания главному медучреждению округа исполнилось 193 года.

Первое упоминание о больнице хранится в документах фонда Московского врачебного управления. Согласно им «16 сентября 1831 года организация поставки продовольствия для больных воинских чинов, находящихся на излечение в Можайской больнице, было поручено мещанину Авдюнину». Эту дату и считают днем основания медицинского учреждения.

В 1837 году в больнице обустроили два общественных флигеля: в правой части здания находились комнаты начальника инвалидной команды, сени с чуланом и кухня, а в левой - канцелярия и мастерская, сени, кладовка с оружием и амуницией, сарай и погреб.

Вместо этих флигелей п о проекту 1836 года планировали построить двухэтажную кирпичную больницу на 30 кроватей. Предполагается, что ее возвели в середине XIX века, а точную дату постройки определить не смогли.

Современная больница в Можайске - это многопрофильное учреждение. В ней расположена поликлиника, женская консультация, амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы.

Медицинское учреждение обслуживает более 91 тысячи человек, из них порядка 11 тысяч детей.

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Здравоохранение Больницы Поликлиники Можайск
16 сентября 2024, 19:47
Усадьбу Шапошниковых в Коломне внесли в перечень охраняемых объектов
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объектов охраны регионального значения усадьбу Шапошниковых. Главный дом архитектурного ансамбля построили в период с 1830–1840 годы.

Объект культурного наследия - жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны.

Кирпичное двухэтажное здание 19 века - бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В усадьбе находились также одноэтажный кирпичный флигель и деревянные хозяйственные постройки. В советское время дом национализировали и приспособили под квартиры.

В ведомстве отметили, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

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Коломна Квартиры
16 сентября 2024, 19:36
Здание Востряковского лицея № 1 в Домодедове отремонтируют в 2026 году
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В городском округе Домодедово в третьем здании Востряковского лицея № 1 проведут капитальный ремонт. Его запланировали на 2026 год по федеральной программе.

Глава городского округа Евгения Хрусталева приехала на встречу с педагогами и родителями воспитанников лицея, чтобы рассказать им о планах по модернизации учебного заведения.

Третий корпус лицея площадью 7000 квадратных метров начнут ремонтировать уже осенью 2025 года. Учеников временно переведут в оставшиеся два здания образовательного учреждения. Для школьников, которых на учебу доставляет автобус, организуют дополнительный рейс.

Отметим, что в лицее есть лингвистический класс, где ученики дополнительно осваивают китайский язык, а также предпринимательский и космический классы, единственные в округе два класса для детей с расстройством аутистического спектра, агрокласс, инженерный класс.

«Радует, что ребята могут всесторонне развиваться. Возможностей будет еще больше после капитального ремонта здания лицея», - сказала Евгения Хрусталева.

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Город Домодедово
16 сентября 2024, 19:02
Акцию по высадке деревьев и кустарников провели в Красногорске
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В городском округе Красногорск организовали осенний марафон озеленения. Акция по высадке деревьев и кустарников прошла в поселке Новый и в деревне Путилково.

В красногорском поселке Новый на спортивной площадке вблизи дома № 8 корпус 3 организовали пункт сбора с садовым инвентарем, музыкой и полевой кухней. Более 60 местных жителей приняли участие в озеленении. Это общественники, сотрудники администрации и активные жители.

«Такие мероприятия нужны, чтобы дети учились любить природу и бережно относиться к окружающей среде», - отметила начальник отдела Ильинское управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск Мария Козловская.

В деревне Путилково добровольцы облагородили двор между корпусами 1, 2 и 3 дома № 10 по Сходненской улице. Управляющая компания привезла для активистов инвентарь. Жителям помогали и сотрудники Красногорской городской службы.

«Очень понравилось участвовать в акции. Мы довольны результатом и надеемся, что наша территория станет еще зеленее и красивее», - рассказала жительница Светлана Винокурова.

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Красногорск Благоустройство
16 сентября 2024, 19:01
Гидравлические испытания проведут на котельной в Марфине в Мытищах
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по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В Мытищах прошло заседание комиссии . На нем рассмотрели вопрос о состоянии котельной № 72 в селе Марфино. На собрании приняли решение обратиться к ответственным лицам с просьбой провести подготовку объекта, в том числе гидравлические испытания.

Котельная № 72 в Марфине находится в ведении служб Министерства обороны России. Она снабжает теплом одноименный санаторий и жилые дома. В свое время планировалась передача пункта и семи километров сетей муниципалитету, однако процедура не состоялась. На сегодня котельная не предоставила документы о подготовке к отопительному сезону и не провела гидравлические испытания. Вместе с тем требования к состоянию инженерной инфраструктуры и документации выросли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы несем ответственность перед жителями. Их не интересуют трудности владельцев котельной. Поэтому все необходимые технические испытания должны быть проведены», - отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Члены комиссии приняли решение обратиться к руководству Московского военного округа, в Министерство энергетики области и вице-губернатору Евгению Хромушину.

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Мытищи

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