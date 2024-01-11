Можайская больница получила новые УЗИ-аппараты
Новые передвижные аппараты УЗИ для исследования сердца и сосудов установили в больнице в Можайске. Оборудование закупили на сумму почти в десять миллионов рублей.
Новые аппараты позволяют проводить диагностику с максимальной точностью, а также выдают врачу объемное изображение исследуемого органа.
«В Можайской больнице продолжает пополняться новой высококлассной техникой. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию, в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», - отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.
Медтехнику закупили по нацпроекту «Здравоохранение».
Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев , специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.
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