Можайск получил новые передвижные электростанции для объектов ЖКХ

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, дизель-генераторы установят на водозаборные узлы в Можайске. Сейчас обе установки включены в аварийную схему электроснабжения объектов. Пробные запуски провели 8 и 21 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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