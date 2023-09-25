Можайск получил новые передвижные электростанции для объектов ЖКХ
Подмосковная аварийная служба передала округам мобильные электростанции для обеспечения аварийного снабжения социальных и коммунальных объектов. Два таких генератора передали в Можайск.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, дизель-генераторы установят на водозаборные узлы в Можайске. Сейчас обе установки включены в аварийную схему электроснабжения объектов. Пробные запуски провели 8 и 21 сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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