Мозаичное панно конца 80-х годов восстановят в Сергиевом Посаде

Мозаика состоит из 40 плит, вместе они складываются в два больших изображения дельфина и купальщиц. Работу в конце 80-х годов создал художник-любитель Геннадий Семенов, а теперь в мастерской «Трикотажка ЦЕХ» ее реставрируют неравнодушные жители.

«Это безумно важная для нас работа, поскольку это не только про нас история, это история в принципе про всех, кто когда-либо мимо этой мозаики проходил, смотрел на нее», - рассказал реставратор Павел Юмашев.

Уже удалось отреставрировать порядка 20 плит. Из-за пропажи нескольких фрагментов мозаики, волонтерам придется восстанавливать оставшуюся часть по фотографиям. После завершения реставрационных работ волонтеры планируют вернуть мозаику городу Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».