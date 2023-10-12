Мотопробег прошел ко Дню города в Подольске

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Колонна стартовала из центра города и проехала по центральным улицам. Главная точка маршрута - деревня Лемешево. Здесь мотоциклисты возложили цветы и отдали почести погибшим в ходе проведения специальной военной операции.

«Сегодняшний день для нас важен, потому что сегодня День города. Мы подольчане коренные, мы здесь родились, родились наши родители и близкие. Подольск внес неоценимый вклад в Великую Отечественную войну и сегодня делает то же самое. Для нас это важно, поэтому мы и участвуем в пробеге „За победу!“» - поделился президент подольского отделения мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Гончаров.

Поддержать своих товарищей приехал президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев.

«Сегодня я приехал поддержать своих друзей, ребят, коллег в составе мотопробега „За Победу!“. Символично, что его мы делаем в День города, в день 242-годовщины со дня образования Подольского уезда», - сказал Иван.

Среди мотоциклов были представлены необычные экземпляры, которые выделялись ярким дизайном.

«Представляю сегодня вот этот аппарат, он называется „Чужой“. Владелец этого аппарата - Александр Абрамов, он уроженец Подольска, но сегодня участвовать не может. Этот мототрайк сделан на базе автомобиля: у него двигатель от „Тойоты“, три литра. Остальное все делал человек своими руками», - рассказал член регионального общественного движения «Вольница» Рамис Ахмедов.

На сборку такого кастома понадобилось пять лет. Часть деталей изготовлена на специальном 3D-принтере: от заводских не отличить.

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